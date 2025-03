Ipiranga confirma Camilo e Ramos na temporada 2025 da Stock Car

No ano em que a Stock Car Pro Series sofrerá uma verdadeira revolução, com carros totalmente novos e muito mais tecnológicos, a Ipiranga estará mais uma vez nas pistas – e fora delas - com Thiago Camilo e Cesar Ramos. A renovação para 2025 com os pilotos e embaixadores da marca, e com a equipe A. Mattheis, dá sequência a um projeto de patrocínio altamente identificado com os valores da Ipiranga, uma das principais distribuidoras de combustíveis do país. É o pacote de marketing completo para os apaixonados por carro.

Para Rafaella Gobara, diretora de Marketing da Ipiranga, a marca busca sempre estar cada vez mais próxima do seu público. E a presença na principal categoria do automobilismo brasileiro é fundamental.

“A Ipiranga conversa com todos e isso inclui até mesmo os fãs apaixonados pela velocidade! Estar presente nas pistas, onde queremos levar sempre uma atuação de alto rendimento e performance, para uma jornada vitoriosa, tem tudo a ver com a nossa marca. Estamos confiantes que, em 2025, vamos ainda mais longe com a Ipiranga Racing!”, afirma Rafaella.

Thiago Camilo, 40 anos, chegou à Stock Car em 2003 e corre com as cores amarelo e azul desde 2009. Ganhou duas corridas em 2024 e tornou-se o segundo maior vencedor nos 45 anos de história da principal categoria nacional. Das 41 vezes que o piloto paulistano estourou a champanhe no alto do pódio, em 35 delas estava com o macacão da Ipiranga.

“Eu e a Ipiranga já conquistamos muita coisa juntos, e eu tenho certeza de a gente se completa porque a cada vitória cresce a vontade de conquistar mais. Estamos sempre olhando pra frente, procurando nos aperfeiçoar, inovar, vencer”.

O gaúcho Cesar Ramos, 35 anos, vai para sua sexta temporada na equipe, onde conquistou suas três vitórias da Stock Car, a última delas em Interlagos, em 2024. “A Ipiranga Racing é minha família no automobilismo, cada vez mais. A gente se cobra muito, discute, acerta e erra junto, é onde eu me sinto em casa. Estamos todos muito motivados para 2025, as perspectivas são as melhores”.

A maior novidade no box da Ipiranga Mattheis será pouco notada em princípio por quem frequenta o box e a oficina da tradicional equipe de Petrópolis. Andreas Mattheis, que completou 70 anos em 2024, vai continuar presente no dia a dia da equipe, mas atuará como conselheiro da A. Mattheis. Guilherme Gonçalves, o Guiga, é o novo chefe de equipe.

O catarinense de Jaraguá do Sul, 33 anos, engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, está com Thiago Camilo e com a Ipiranga desde 2015. Das 41 vitórias de Camilo na Stock Car, 23 foram conquistadas pela dupla.

“A missão da nova gestão na A. Mattheis é perpetuar o legado que o Andreas construiu”, resume Guiga. “O Andreas continua como sócio, presente no dia a dia da equipe tanto na pista como na oficina, e eu passo a responder de fato como chefe de equipe. A Ipiranga, que mais que um patrocinador, é um parceiro, também vem trabalhando com a gente nessa transição, que é de longo prazo e está em evolução. Me sinto bastante confortável, confiante e seguro em assumir a chefia de equipe”.

A Ipiranga Racing reforçou o time trazendo o engenheiro Tiago Cortez, que estava na equipe R. Mattheis. Um dos principais engenheiros do automobilismo brasileiro, Cortez ficará com race engineer de Cesar Ramos, enquanto Guiga continua no rádio e na estratégia de Thiago Camilo nos fins de semana de corrida.

Andreas Mattheis se mostrou bastante satisfeito com a nova configuração da equipe que leva seu nome. “Estou com 70 anos e desde os 60 venho pensando como dar continuidade ao trabalho. Quero que a Equipe sobreviva a mim e não quero que caia na obsolescência. Esse tempo todo venho preparando meus colaboradores diretos para a sucessão. Em 2017 o Guiga veio se integrar à equipe juntamente com Thiago Camilo, e fui percebendo nele o perfil do meu sucessor. Desde então vimos construindo juntos a continuidade do meu sonho, que nasceu ainda na minha infância. Estou bem feliz porque estamos agora realizando esta sucessão”.

