Prestes a iniciar sua primeira temporada na Stock Car, Rafael Reis revelou a pintura de seu carro para a estreia na categoria pela equipe CAR Racing Sterling. O piloto paulista terá o seu Toyota Corolla Cross número 301 predominantemente na cor vermelha, e conta com o apoio do Bradesco.

Vencedor em todas as categorias por onde passou, Rafael é um dos grandes destaques da nova geração do esporte a motor brasileiro. O piloto iniciou sua trajetória no esporte em 2008, no kart. Desde então, Rafael colecionou impressionantes conquistas por todas as categorias que passou, títulos que o credenciaram a buscar desafios cada vez mais altos no automobilismo.

Com 23 anos, Rafael Reis é tricampeão brasileiro e pentacampeão paulista de Kart, e, no automobilismo, conquistou os títulos da Copa HB20, em 2021, da Nascar Brasil, em 2023, e da Turismo Nacional, em 2024.

"Sou extremamente grato pela oportunidade de estrear na maior categoria da América Latina, junto com marcas e parceiros que fazem parte da vida dos brasileiros. É um momento muito especial na minha carreira, e espero que possamos conquistar juntos muitos pontos, pódios e vitórias", disse Rafael Reis.

Em uma temporada em que a categoria terá a adoção de SUVs, Rafael Reis será um dos quatro pilotos da CAR Racing Sterling, antiga KTF Sports. Rafael competirá com o Toyota Corolla Cross, após a fabricante escolher o time no Draft realizado ao final da temporada de 2024, em Interlagos.

Leandro Reis, chefe da equipe CAR Racing Sterling e pai de Rafael Reis, destaca a grandiosidade do projeto para a temporada 2025. "A chegada de novos parceiros fortalece a equipe e viabiliza a estreia do Rafa, que é um piloto jovem, muito batalhador e que tem um currículo de grandes conquistas na base do automobilismo. Temos plena convicção que ele será um dos nomes de sucesso dessa nova geração da Stock Car, e estamos empolgados para essa temporada que se inicia", diz Leandro.

A temporada 2025 da Stock Car será aberta no dia 4 de maio, com a disputa da etapa de Interlagos, em São Paulo (SP).

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!