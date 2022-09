Carregar reprodutor de áudio

Mais um pódio e com pontos importantes para a sequência do campeonato. Desta forma que Matías Rossi sai da nona etapa da temporada 2022 da Stock Car, disputada no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). O piloto do programa Toyota Gazoo Racing obteve um segundo lugar na prova que fechou a rodada dupla, garantindo sua sétima chegada entre os três melhores no ano.

O argentino terminou a primeira corrida do dia no interior gaúcho na sétima posição, e chegou a liderar a segunda prova, quando terminou com o segundo posto ao final dos 30 minutos de disputa. O resultado mantém “El Misíl” entre os melhores do campeonato, com uma distância de apenas 22 pontos em relação ao líder da classificação.

“Foi um grande fim de semana, com o objetivo mais que cumprido. Saímos com um sétimo e um segundo, resultados muito fortes para o campeonato, algo que buscamos fazer este ano. Gostaria de agradecer a toda a equipe AMattheis Vogel e a Toyota do Brasil”, disse Rossi, que recebeu o troféu no pódio das mãos do pai, Norberto Rossi, que viu uma corrida de Matías no Brasil pela primeira vez.

“Lamento apenas um pequeno erro meu na segunda corrida, justo quando batalhávamos com Rubens (Barrichello). Tentei segurar em uma frenagem, mas passei um pouco do ponto e ele me ultrapassou. Saio com um gosto amargo, pois poderia ter vencido a corrida, mas foi um grande final de semana”, completou Matías.

O próximo encontro da Stock Car está marcado para entre os dias 22 e 23 de outubro, com uma etapa dupla marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

