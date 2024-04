A Stock Car Pro Series realizou neste domingo o GP ArcelorMittal em Interlagos, a terceira etapa da temporada de 2024, no fim de semana que marca os 45 anos da categoria.

O grande nome da prova foi Gaetano di Mauro, que dominou grande parte da prova e travou briga particular com Felipe Baptista, mesmo com o jovem piloto perdendo o segundo posto nas voltas finais.

No fim, Di Mauro foi o vencedor, com Rafael Suzuki em segundo e Baptista em terceiro.

A Corrida

Marcos Gomes manteve a liderança após a largada, com Gaetano di Mauro na cola.

Na quarta volta, Cesar Ramos, que venceu a sprint deste sábado, passou reto no S do Senna, complicando qualquer chance de bom resultado.

Com 10 minutos de prova, o top 5 consistia em Gomes, di Mauro, Felipe Baptista, Felipe Massa e Julio Campos.

Na sequência, a janela de paradas foi aberta.

Faltando 35 minutos, Massa superou Baptista para a terceira posição. Na frente, di Mauro apertava a pressão sobre Gomes, concretizando a ultrapassagem com quase 20 minutos de corrida. No giro seguinte, o pole entrou nos pits.

Di Mauro fez a sua parada quando restavam menos de 25 minutos. Ao sair, ele tinha a pressão de Felipe Baptista.

Massa foi um dos últimos a fazer seu pit stop e saiu na quarta colocação, atrás também de Rafael Suzuki.

Após o ciclo de paradas completo, Di Mauro era o líder, seguido de Felipe Baptista, Suzuki, Massa e Campos.

Na briga pela 21ª posição, Bruno Baptista ‘encontrou’ Rubens Barrichello no S do Senna e se deu mal, ao rodar. Rubinho seguiu.

Com 16 minutos para o final, Massa teve problemas e perdeu duas posições, caindo para o sexto lugar.

Nas últimas voltas, a briga pela segunda posição se intensificou, com Suzuki superando Baptista.

Na frente, nada mudou e i Mauro garantiu a sua segunda vitória na categoria.

A Stock Car volta no dia 19 de maio para a etapa de Cascavel.

Resultado

Pos # Piloto Dif. 1 11 Gaetano Di Mauro 2 8 Rafael Suzuki 3,709 3 121 Felipe Baptista 5,062 4 80 Marcos Gomes 8,860 5 4 Julio Campos 16,214 6 10 Ricardo Zonta 20,960 7 51 Atila Abreu 23,008 8 88 Felipe Fraga 23,202 9 91 Eduardo Barrichello 27,051 10 21 Thiago Camilo 28,469 11 90 Ricardo Mauricio 30,598 12 28 Enzo Elias 31,482 13 83 Gabriel Casagrande 33,920 14 120 Vitor Baptista 35,420 15 19 Felipe Massa 35,520 16 29 Daniel Serra 36,229 17 12 Lucas Foresti 40,463 18 111 Rubens Barrichello 41,254 19 18 Allam Khodair 50,940 20 33 Nelson Piquet Jr 53,600 21 35 Gabriel Robe 53,924 22 101 Gianluca Petecof 56,239 23 81 Arthur Leist 1:01.125 24 30 Cesar Ramos 1:02.361 25 95 Lucas Kohl 1:03.468 26 99 Luan Lopes 1:35.176 27 85 Guilherme Salas 1 Lap 28 38 Zezinho Muggiati 3 Laps

Veja como foi

