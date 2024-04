Gaetano Di Mauro foi o grande vencedor do GP ArcelorMittal, que marcou os 45 anos da Stock Car Pro Series, em Interlagos neste fim de semana. O piloto da Cavaleiro Sports conseguiu converter o segundo lugar na classificação em vitória, a segundo da carreira.

Fora da grande final da Stock no ano passado por ter encerrado antecipadamente seu contrato com a Hot Car, Di Mauro fechou com a Cavaleiro em dezembro de 2023 para a fazer a temporada completa. E logo na terceira terceira etapa, o piloto de 27 anos conseguiu levar para a equipe o troféu de primeiro lugar.

"É, a equipe trabalhou muito bem, a gente sabe todo o nosso potencial. Tivemos muita dificuldade nesse começo de temporada e poder vencer aqui, superar tudo isso... Ontem meu motor quebrou, o motor que a gente fez a segunda colocação no grid, quase a pole. Não sabia o que ia ter por hoje na prova e sentir essa emoção de estar vencendo aqui em Interlagos é gigante, eu estou muito feliz, estou muito emocionado", confessou.

Em maio de 2021, Di Maurou protagonizou um acidente feio em Interlagos, ao ser 'sanduíchado' por Daniel Serra e Guilherme Salas ao tentar ultrapassá-los pouco antes da reta de largada. Após a vitória deste domingo, ele relembrou o acontecido e relatou como precisou trabalhar a mente para não deixar que as imagens daquele dia tomasse conta da sua memória em relação ao autódromo.

"Interlagos é muito especial para mim. Desde o acidente, isso não podia me comover em nada, não podia mexer comigo. Eu tive sempre muito sucesso, foi minha primeira vitória, minha primeira vez que eu entrei num carro de automobilismo, foi aqui em Interlagos então, não posso esquecer quão especial é Interlagos para mim", finalizou.

Veja como foi a corrida

