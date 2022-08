Stock Car: Fraga se diz feliz pela vitória, mas triste com incidente com “melhor amigo” Cesar Ramos

Carregar reprodutor de áudio

Felipe Fraga voltou a correr pela Stock Car neste fim de semana, em substituição a Daniel Serra, que encarou o desafio das 24 Horas de Spa, e também voltou a vencer, na prova que fechou o domingo.

Mas antes, o piloto do Tocantins brigava pela liderança com Cesar Ramos, com um primeiro ‘encontro’ enquanto ambos realizavam suas paradas. Na sequência, Fraga perdeu o controle de seu carro e atingiu Ramos. Com a saída do piloto da Ipiranga Racing e a punição aplicada ao da Eurofarma, a vitória ficou com Matías Rossi.

“Ainda estou muito triste pelo que aconteceu na primeira corrida, acho que poderia ter sido diferente”, disse Fraga. “No primeiro incidente com o Cesinha, a gente sabe desde o briefing que quando tem alguém do lado na faixa de rolagem nos pits, você não tem que tentar disputar a posição e ele tentou.

“Eu tive que tirar o pé para não bater no muro, e aí começou aquela adrenalina louca, a gente foi se matando na pista. Ele é o meu melhor amigo da Stock Car, é o cara que eu mais gosto aqui dentro, estou muito triste do jeito que foi, acho que os dois poderiam ter acalmado ali daquele incidente. Ainda não conversei com ele, acho que agora todo mundo de cabeça quente não adianta nada.”

Na segunda corrida, Fraga voou na pista e conseguiu vencer: “Larguei em 21º, e tinha só quatro pushes, porque a minha intenção era ganhar a primeira. Mas deu certo, consegui passar oito carros na largada, foi incrível.

“Depois eu dei sorte, porque todo mundo foi para os pits e eu na pista vazia, toda para mim, usando pushes e com pneus novos e aí quando a gente parou de novo, a equipe mandou super bem. Na hora que eles falaram que eu voltaria disputando com o Thiago Camilo, eu já sabia que era pela liderança.

No final, Fraga agradeceu a oportunidade: “Foi incrível, quero agradecer a Eurofarma pelo convite, para mim, é motivo de orgulho ser convidado para correr em uma equipe desse tamanho, do Meinha. Quando uma equipe dessas te chama para substituir o líder do campeonato é uma responsabilidade muito grande.”

