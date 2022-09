Stock Car: Gaetano Di Mauro vai em busca de retornar ao top 5

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car volta ao Rio Grande do Sul neste fim de semana com a etapa de Santa Cruz do Sul, a nona da temporada 2022 da maior categoria do automobilismo brasileiro. Em momento de decisivo para o campeonato, o piloto da KTF Sports quer manter o bom momento após o terceiro pódio neste ano, obtido na segunda corrida do Velocitta, em Mogi Guaçu, no início do mês.

Gaetano di Mauro corre no autódromo gaúcho, que passou por reformas para receber novamente a Stock Car, incluindo a troca completa do asfalto, que era um dos principais problemas do circuito. O piloto sabe que todo o tempo de pista será importante para encontrar um bom acerto em condições inéditas para pilotos e equipes.

Sobre as mudanças na pista de Santa Cruz do Sul, Gaetano considerou positivas pensando em seu estilo de pilotagem, que é bem agressivo. O objetivo deste fim de semana é tentar repetir o pódio do Velocitta e tentar se colocar em boas condições de lutar pelo título a quatro etapas do fim do campeonato. No momento o paulista de apenas 25 anos ocupa a sexta colocação no campeonato, com 168 pontos.

“Estou animado para a etapa de Santa Cruz do Sul”, disse Gaetano. “Para mim, o objetivo é tentar subir novamente ao pódio, assim como fiz na segunda corrida no Velocitta. Quero entrar novamente no top-5 do campeonato e ficar próximo dos primeiros colocados, para me manter na briga pelo título deste ano. Gostei das mudanças na pista, acho que encaixa até melhor com meu estilo de pilotagem, que é mais agressivo. Vamos em busca de mais um bom resultado.”

