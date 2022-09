Stock Car: Com novo asfalto em Santa Cruz, Pirelli espera ter bons resultados com o conjunto de pneus fornecido para a categoria

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car desembarca neste final de semana no tradicional autódromo de Santa Cruz do Sul. O circuito gaúcho recebeu nos últimos meses uma reforma asfáltica que recuperou o traçado atendendo aos critérios exigidos pela maior categoria do automobilismo brasileiro. A pista possui 3.553 metros de extensão com 14 curvas, sendo oito para o lado esquerdo e seis para a direita. Os pilotos reclamaram bastante da falta de aderência e abrasividade da última vez que a Stock esteve por aqui.

“Santa Cruz do Sul é uma pista que sempre exigiu muito dos pneus. O traçado possui características distintas, como curvas de raio longo, de alta e de baixa velocidade. A maior preocupação das equipes deve ser com os pneus do lado direito, por ser o lado mais apoiado nas curvas, especialmente o pneu traseiro. A pista era considerada a mais abrasiva do calendário da Stock Car até o fim da temporada passada. Com o novo asfalto, ainda não pudemos verificar como será esse desgaste na prática, mas teremos uma boa amostra após os treinos livres de sexta-feira”, explica Fabio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Neste final de semana, o jogo de pneus, calibragem e também o feedback dos pilotos pode fazer muita diferença para as equipes obterem um bom resultado na pista. A programação também será um desafio já que as atividades da Stock Car serão apenas no sábado e no domingo, sem treinos na sexta-feira. A Pirelli não forneceu nenhuma recomendação especial, mas espera que o atual conjunto de pneus possa suprir as necessidades.

“Na última etapa, tivemos um resultado muito expressivo no treino de classificação, quanto os três primeiros colocados foram separados por apenas 5 milésimos de segundo. Isso significa que os carros da categoria são extremamente equilibrados, mas também quer dizer que nosso trabalho com os pneus está sendo bem-feito. Todos os pilotos encontram condições iguais de segurança e desempenho graças aos compostos fornecidos pela Pirelli para a categoria”, acrescentou Magliano.

A Stock Car vai acelerar a partir de sábado e a definição do grid de largada será às 14h15. Já no domingo, a largada para a primeira das duas corridas será às 14h10. Band, Sportv, Motorsport e plataformas da Stock Car transmitem ao vivo.

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?