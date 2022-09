Stock Car: Rossi espera seguir somando pontos em Santa Cruz do Sul

Carregar reprodutor de áudio

O piloto Matías Rossi, chega para a 9º etapa da Stock Car no autódromo de Santa Cruz do Sul em terceiro lugar na classificação. Os resultados do Argentino surpreendem, levando em consideração que ele está apenas na sua segunda temporada na maior categoria do automobilismo brasileiro. Correndo quase em casa, no circuito mais próximo de sua terra natal, Rossi demonstra expectativas positivas e espera seguir marcando bons pontos para se manter competitivo na tabela do campeonato.

“Acho que não precisamos melhorar alguma coisa. Seguindo dessa forma, estamos fazendo um bom trabalho com a equipe A Mattheis Vogel. Sendo regular e somando pontos em todas as corridas, estou tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas temos uma corrida muito importante em Goiânia que é uma corrida dupla. Essa será uma prova que vai definir muito." disse Rossi.

O piloto Argentino é companheiro de Gabriel Casagrande, o atual campeão da Stock Car e líder da temporada de 2022. Mesmo com uma certa rivalidade na pista, Rossi, comenta que ambos os pilotos compartilham informações para atingir o melhor resultado para a equipe.

“Temos trocas de informações, os carros são muito parecidos, não tem grande diferença. Gabriel é um piloto muito rápido e muito preciso para informações com a equipe e isso me ajuda muito. Trabalhamos juntos com o carro, olhando vídeos, fazendo um bom trabalho em equipe." comentou, Rossi.

A Stock Car vai acelerar a partir de sábado e a definição do grid de largada será às 14h15. Já no domingo, a largada para a primeira das duas corridas será às 14h10. Band, Sportv, Motorsport e plataformas da Stock Car transmitem ao vivo.

