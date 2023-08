Stock Car: Horários e como assistir etapa do Velocitta

A Stock Car está prestes a chegar à metade da temporada em 2023, com a realização da etapa do Velocitta no próximo fim de semana. A rodada dupla trará mais pimenta a um campeonato dos mais disputados, que tem Thiago Camilo na liderança, com 151 pontos. Gabriel Casagrande é o segundo, com 134, seguido de Daniel Serra com 131, Cesar Ramos com 114 e Rubens Barrichello com 108.

Assim como acontece em todas as etapas da temporada, o treino de classificação no sábado e as duas corridas no domingo terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv em português e também em inglês.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 9h50 - Treino Livre 1 Sexta-feira 12h - Treino Livre 2 Sábado 8h45 Canal oficial da Stock Car no YouTube Classificação Sábado 13h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 11h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 12h10 Motorsport.com e Motorsport.tv

