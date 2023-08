Stock Car chega à metade da temporada com números impressionantes

A Stock Car Pro Series vem escrevendo uma história empolgante em 2023. Até agora foram realizadas cinco etapas — cada uma com duas corridas, totalizando dez largadas. E, como é padrão na categoria, os números são impressionantes: nada menos que oito pilotos diferentes venceram, com pole positions diferentes em todas as ocasiões. Ao todo, 18 competidores — 58% do grid — já estiveram no pódio ao menos uma vez na temporada.

Os ingredientes para mais uma jornada emocionante estão postos à mesa para o próximo fim de semana (5 e 6/8), quando a principal categoria do país chega à primeira metade do calendário composto por 12 etapas. O sexto encontro do ano será realizado no belíssimo Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. O evento também contará com a terceira etapa do BRB Fórmula 4 Brasil e a quarta rodada da Copa Shell Hyundai HB20.

Com extensão de 3.443 metros, 12 curvas e percorrido em sentido anti-horário, o circuito já foi o palco de 20 corridas na Stock Car. No domingo, a categoria vai completar exatamente seis anos da sua primeira prova no Velocitta, realizada em 6 de abril de 2017. Desde então, 14 pilotos venceram ao menos uma vez, com destaque para o ‘rei da pista’ e líder da temporada 2023, Thiago Camilo (Ipiranga Racing), com três triunfos no traçado interiorano, sendo dois em 2019 e um em 2021.

Além de Camilo, outros cinco pilotos entre os integrantes do top-10 do campeonato já subiram ao topo do pódio em Mogi Guaçu: Rubens Barrichello e Ricardo Zonta (com 2 vitórias cada), e Gabriel Casagrande, Guilherme Salas e Ricardo Maurício, cada um com uma vitória. Também escreveram seus respectivos nomes na galeria dos vencedores Felipe Fraga e Átila Abreu, ambos com duas conquistas, e Bruno Baptista, Julio Campos, Diego Nunes, Lucas Foresti, Matías Rossi e Felipe Lapenna, com um triunfo cada.

Na disputa entre as marcas, a Toyota leva ligeira vantagem na batalha contra a Chevrolet. A montadora japonesa lidera o placar de vitórias contra a oponente por 6 a 4 e também supera a fabricante do Cruze em poles, com 3 a 2 até o momento.

Batalha pela liderança

Thiago Camilo ganhou ligeiro respiro na ponta do campeonato depois da última etapa, realizada em nove de julho no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da equipe capitaneada por Andreas Mattheis chegou a 151 pontos e abriu 17 de vantagem para seu concorrente mais próximo, o campeão de 2021, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), que sofreu um raro revés no traçado paulistano e não pontuou nas duas corridas daquela etapa. Quem também tirou proveito para encostar nos líderes foi o tricampeão Daniel Serra (Eurofarma RC), que subiu para terceiro e hoje soma 131, apenas três a menos que Casagrande.

Cesar Ramos (Ipiranga Racing), que também zerou em Interlagos, está em quarto na tabela, com 114 pontos, enquanto Rubens Barrichello (Mobil Ale) tem 108. Ricardo Zonta (RCM Motorsport), que venceu no Velocitta nos dois últimos anos, avançou bem no campeonato e foi o sexto piloto a ultrapassar cem pontos neste ano, alcançando um total de 104 até agora. O top-10 é completado por Guilherme Salas e Felipe Baptista (ambos da KTF), Rafael Suzuki (Pole Motorsport) e Ricardo Maurício (Eurofarma RC).

