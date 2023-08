Stock Car: Thiago Camilo chega ao Velocitta pedalando

Acostumado a acelerar em alta velocidade nas pistas, Thiago Camilo terá um desafio diferente nessa semana antes da próxima etapa da Stock Car, no fim de semana no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O piloto da Ipiranga Racing pedalará aproximadamente 130km para chegar até o local da corrida nesta quarta-feira.

Fã de esportes desde criança, Camilo sempre conseguiu aliar a velocidade com outras modalidades. Em sua rotina diária de treinamento, além de funcional e academia, ambas atividades realizadas com personal trainer, ele sempre coloca no seu dia a dia outros esportes. Futvôlei e muay thai fazem parte da rotina do atleta há algum tempo, assim como o ciclismo, modalidade que chegou por último, mas conquistou o piloto.

“Gosto de futebol, mas me machuquei e parei”, disse Camilo. “Eu sou de fase, mas 100% esporte, e nos últimos tempos o ciclismo faz parte da minha rotina quase que diária de treinamento. É uma adrenalina diferente de velocidade”, explicou o piloto que se tornou embaixador da marca Cannondale no Brasil.

E com essa fase de união no esporte Thiago Camilo juntou outros profissionais para realizar um desejo antigo: chegar em uma prova da Stock Car pedalando. Na quarta-feira, às 7 horas, ele sairá do quilômetro 58 da Rodovia Bandeirantes, do Posto Ipiranga, acompanhado de seu companheiro de equipe, César Ramos, e do engenheiro Guilherme Gonçalves, o Guiga. Para dar ritmo e força aos profissionais do automobilismo estará ao lado deles a atleta 15 vezes campeã brasileira de ciclismo, Ana Polegatch.

“Foi mais uma ideia maluca que eu tive. Na verdade, sempre convidava o Guiga para algum desafio, mas não rolava, até que quando entrei no time Cannondale e eles me incentivaram, falaram da Polegatch e agora está dando certo. Foi tudo muito rápido e maluco. Quando falei com o Guiga então que tinha a possibilidade de a Polegatch vir conosco, ele começou a me falar dela, dos detalhes, e aí fiquei mais empolgado ainda. É sempre um prazer associar esportistas de diferentes modalidades e estou honrado de ter nesse projeto uma atleta como a Polegatch do nosso lado”, disse Camilo, que teve seu discurso compartilhado por Ana Polegatch.

“A honra é toda minha de estar nessa ação. Quando me vieram falar do projeto, na hora eu topei. Gosto de desafios e será também algo bem diferente pra mim, pedalar com pilotos de automobilismo na estrada, não podia ficar de fora dessa”, falou a atleta.

A expectativa é que o desafio de 130 quilômetros seja alcançado em seis horas. Carros de apoio estarão com eles, assim como o time de comunicação da Ipiranga e da Cannondale.

