Carregar reprodutor de áudio

Trabalho. Esta é a palavra usada por Cacá Bueno para definir o intervalo de cinco semanas entre a abertura do campeonato da Stock Car Pro Series e a etapa de Goiânia, marcada para este final de semana no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Desta forma, o piloto da equipe iCarros ACDelco Crown Racing espera conseguir um bom resultado na capital goiana, onde inclusive largou na pole position na primeira etapa de 2021.

"O trabalho foi muito intenso nestas cinco semanas que separaram uma prova e outra, praticamente é o mesmo intervalo que a gente teve de tempo de trabalho entre o fim da temporada do ano passado e o começo desta temporada. O desempenho não foi bom em São Paulo, mas conseguimos identificar muitos pontos que precisam ser reconstruídos e retrabalhados no carro e assim foi feito", disse Cacá.

Vale lembrar que na abertura da temporada, em São Paulo, Cacá precisou carregar um lastro extra de 30 kg por conta de sua parceria com o também campeão Felipe Fraga. A dupla teve menos tempo de pista nos treinos que os demais adversários, mas o pentacampeão acredita que isso ficou para trás e agora terá igualdade de condições para seguir evoluindo o carro da temporada.

"Muito trabalho, então há uma expectativa positiva, obviamente tem um lado de preocupação exatamente pela performance na primeira etapa, mas confiante que conseguimos analisar todos os problemas e que em Goiânia o carro volte a ser extremamente competitivo. No ano passado fizemos a pole no traçado completo e tivemos bons resultados nas provas de anel externo, que normalmente trazem corridas muito movimentadas, com carros o tempo todo juntos, deixando as provas ainda mais emocionantes", completou o pentacampeão da Stock Car.

As atividades da Stock Car em Goiânia serão abertas nesta sexta-feira, com a realização do primeiro treino livre do final de semana. O sábado terá mais um exercício e a classificação, enquanto as corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 15h10, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

F1 2022: Saiba os PONTOS FORTES e os PECADOS da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #166 – Confira balanço de pré-temporada da F1 e prévia para GP do Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: