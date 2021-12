Quem vê a Stock Car como a maior categoria do automobilismo brasileiro e uma das maiores referências no turismo mundial, não consegue imaginar os altos e baixos que fizeram parte de sua história, especialmente nas últimas duas décadas. Uma das figuras mais importantes deixará de maneira profissional – não sentimental - o campeonato após a bandeira quadriculada da corrida 2 de Interlagos ser agitada: Carlos Col.

O dirigente ocupa até este domingo, oficialmente, cargo no conselho da Vicar, empresa que ele mesmo fundou para organizar e promover a Stock Car e outras competições. Na bagagem, uma montanha-russa de emoções ao relembrar os melhores e os momentos cruciais para a sobrevivência da categoria.

Col atendeu à equipe do Motorsport.com com a calma que lhe é característica, mas desta vez também com um pouco mais de emoção, sobretudo quando se refere ao término de seu vínculo profissional. O exemplo disso, é a resposta que foi dada após a pergunta sobre o momento mais na administração na Vicar: “O momento mais difícil será neste domingo”.

Após mostrar uma placa de agradecimento em nome de três gigantes do automobilismo nacional, Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e Chico Serra, a reportagem acabou reformulando a pergunta com Col sendo indagado sobre o momento mais crucial.

Placa de Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e Chico Serra em homenagem a Carlos Col Photo by: Erick Gabriel

“No final de setembro de 1998, a GM anunciou na coletiva de imprensa do Salão do Automóvel que estava se retirando totalmente do automobilismo e a Stock Car era 100% dependente das verbas das empresas coirmãs dentro da General Motors. Aí, esses três pilotos da placa, que eram os profissionais que viviam disso, me chamaram e fomos até a GM. Eu apresentei um projeto e eles toparam fazer um contrato de um ano. Topei, eles gostaram muito do trabalho, me chamaram para um projeto de longo prazo, assinei por cinco anos e foram sendo renovados até hoje.”

A primeira década dos anos 200 viu a Stock Car ter todas as suas corridas sendo transmitidas ao vivo pela Rede Globo, com IBOPE sempre ultrapassando os dois dígitos, algo comparado apenas à Fórmula 1, além de autódromos lotados, gerando grande mobilização local.

Em 2013, Col vendeu a Vicar para o grupo T4F e colocou como sucessor, Maurício Slaviero, que, entre outros projetos, lidera o ETCR e o TCR South America hoje em dia.

“Em 2013, de uma maneira bem planejada, eu vendi a Vicar para a T4F e deixei como meu sucessor o Maurício Slaviero, e esse era o meu plano de aposentadoria. Eu queria fazer outras coisas, mas em novembro de 2018 o presidente do grupo me chamou e disse que as coisas não estavam boas.”

Slaviero não estava mais no comando e Col foi ‘recrutado’ novamente para barrar uma nova ameaça de saída da Chevrolet, em um plano que acabou trazendo uma segunda montadora e outras novidades para a Stock Car.

“Aí fui e abracei. Realmente a Chevrolet notificou que estavam saindo, mas na mesma reunião eu pedi um prazo maior para fazer o que eles queriam, que era ter o carro com a imagem do modelo de rua e que a categoria não fosse mais monomarca. Eles me deram voto de confiança pela minha história que eu tinha com a própria GM com a categoria. E aí fizemos o projeto do carro novo e trouxemos a Toyota. No primeiro ano, eu segurei a Globo e no final do ano passado, já com o Fernando Julianelli, que eu tinha convidado para uma cadeira do marketing, juntos levamos a Stock para a Bandeirantes.”

Carlos Col Photo by: Duda Bairros

Pandemia quase tirou temporada 2020

Outro momento crucial é de mais fácil recordação para o público, o início da pandemia de Covid-19. Col revelou que a ordem dentro da T4F era que a temporada de 2020 simplesmente não acontecesse.

“Eu não me entreguei, disse ao conselho que acharia um plano de contingência. Eles disseram ‘ok, mas não conte com um centavo da companhia’. Eu disse que as equipes quebrariam e elas são os nossos principais parceiros. Eu me reunia a cada três dias por quatro horas com as equipes, procurando soluções. Saí com um protocolo de Covid debaixo do braço mostrando para prefeituras municipais e governos estaduais, até conseguir aprovação desse protocolo, juntei todas as categorias que pude, para viabilizar financeiramente, largamos no segundo semestre e fizemos um campeonato válido, completo, e foi possível salvar a categoria.”

Para 2022 e além

No próximo ano, Col continuará nas pistas de todo o Brasil. Hoje, ele é proprietário da Mais Brasil Esportes, empresa que organiza e promove a Copa Truck e em 2022 também estará junto com Thiago Marques na organização da GT Sprint Race, além de uma futura novidade que preferiu não revelar.

“Os resultados do sucesso das duas competições vão depender das circunstâncias, mas é onde eu estarei dedicado a partir de agora. Estou trabalhando em um protótipo de uma nova categoria, nada parecido com as que temos aqui.”

Se no futuro, Carlos Col fosse novamente chamado para ‘salvar’ a Stock Car. Será que o dirigente toparia?

“É uma pergunta muito difícil. Primeiro, porque acho que isso não deverá acontecer. Mas se acontecesse, eu precisaria analisar o momento. Da mesma maneira que aconteceu em 2018, eu não atendi apenas um convite da T4F, mas entendi que não poderia deixar de contribuir para a Stock Car. O meu retorno foi em consideração a todos esses mecânicos, engenheiros, parceiros, que trabalharam comigo ao longo de todos esses anos. Eu não pude dar de ombros.”

No final do bate-papo, uma pergunta se torna inevitável: como será a segunda-feira de Carlos Col?

“Eu preciso virar as páginas da minha vida. Tenho um vínculo afetivo enorme com a categoria e não é fácil virar esta página, mas só um novo desafio ocupando a mente da gente é que vai nos ajudar. Não vou esquecer, mas vai aliviar a tristeza da despedida.”

