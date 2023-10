Stock Car: Ipiranga festeja a volta de Rachel Loh às pistas

No último sábado, durante a etapa do Velocitta da Stock Car, a Ipiranga Racing festejou a volta de Rachel Loh aos autódromos.

E uma surpresa foi feia: enquanto a engenheira estava em reunião com o chefe Andreas Mattheis e os pilotos Thiago Camilo e Cesar Ramos, após a classificação, o artista plástico Milton Toller pintou uma tela com o retrato de Rachel sobre as assinaturas de todos os integrantes da equipe. Ao sair da sala, Rachel se surpreendeu com a homenagem a foi às lágrimas, sob os aplausos de toda a equipe.

No dia 16 de agosto, Rachel caiu do cavalo durante uma aula de equitação, fraturou o fêmur e várias costelas, e teve o pulmão perfurado. Perdeu as etapas de Goiânia, Velopark e Buenos Aires, e voltou no Velocitta, ainda mancando e com uma placa no fêmur, mas trabalhando a pleno vapor.

“Foi uma recuperação longa e difícil, ainda está sendo, e muita ansiedade de não poder estar na pista. Quando acontecem acidentes como esse a gente normalmente se apega à família e às pessoas mais próximas."

"Mas além deles eu recebei uma energia muito forte e muito envolvimento de todos da equipe e da Ipiranga, realmente senti que somos uma família e isso ajudou a acelerar a recuperação”, disse a engenheira, que exerce papel de liderança no movimento de inclusão das mulheres no automobilismo Girls Like Racing, e nessa etapa voltou a receber as ‘meninas’ no box.

