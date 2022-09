Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Nelson Piquet Jr encara a nona etapa da Stock Car, em Santa Cruz do Sul, de olho em um bom resultado e avanço na tabela de pontuação do campeonato. O primeiro campeão mundial de Fórmula E venceu pela primeira vez na temporada no sul do país, na etapa do Velopark.

Com um descanso de 10 dias após mais de 30 dias se dividindo entre a Stock Car, Lamborghini Super Trofeo e Rally dos Sertões, Piquet busca em Santa Cruz do Sul a segunda vitória na temporada.

Após oito etapas disputadas, Piquet ocupa o 9º lugar na tabela do campeonato, com 148 pontos. O piloto quer aproveitar a etapa para se aproximar do top-5 na classificação.

A pista de Santa Cruz do Sul é palco de boas lembranças para o piloto da Motul TMG Racing, em 2019 Piquet conquistou o terceiro lugar na segunda prova da quinta etapa do campeonato.

Outra novidade é a reforma em alguns trechos da pista que conta com asfalto novo em todos os seus 3.530 m de extensão, zebras foram modernizadas, o trecho do S foi alargado e foram niveladas as áreas de escape em relação ao asfalto, o que pode deixar o traçado mais rápido.

"Mais uma etapa importante, estamos no top 10 do campeonato, então pontuar bem é importante para se aproximar do top 5. É uma pista diferente do que encontramos da última vez, não sabemos o que esperar”.

“Costuma ter uma degradação muito grande dos pneus, então a estratégia certa conta muito. Animado para ir logo para lá! A equipe está em um ótimo momento e isso me deixa animado. A vitória deste ano foi no Sul, então espero poder repetir o resultado aqui”.

A programação da etapa prevê treinos livres e classificação no sábado. As provas serão disputadas no domingo, às 14h00, com transmissão ao vivo pela Band e Sportv.

Stock Car – Etapa 9 – Santa Cruz do Sul

Sábado, 24 de setembro

07:50 – 08:00 – Shakedown

08:10 – 09:15 – Treino livre 1

11:00 – 12:05 – Treino livre 2

14:15 – 15:00 – Quali

Domingo, 25 de setembro

14h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h50 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?