A estreia de Júlio Campos na temporada 2024 da Stock Car e na equipe Pole Motorsport não poderia ter sido melhor. Em Goiânia (GO), palco do primeiro round do campeonato, Campos chegou ao pódio, ao chegar na segunda colocação neste sábado (2). A conquista veio na nova corrida sprint, prova de 30 minutos mais uma volta de duração que abre a programação da categoria a partir deste ano, descolada da prova principal que segue aos domingos.

Como não poderia deixar de ser, o resultado foi celebrado por Campos, que comemorou a chance de estrear na casa nova com o pé direito.

“Na tomada de tempo, a gente mudou muito o carro de ontem pra hoje. Foi um acerto muito grande do Polenta [Joselmo Barcik, chefe de equipe], mas faltou um pouquinho na tomada. Eu acho que eu não me encaixei ali com algumas coisas que a gente acabou mudando no Q2, do Q1 pro Q2 e acabou que não entramos por 13, 14 milésimos pro Q3”, contou. “Mas largamos em 4º lugar na Sprint e foi muito bom. O carro era muito rápido, então assim, fico muito feliz de começar a temporada do jeito que é pra ser, brigando por pódios e fazendo pontos pro campeonato”, destacou o piloto que leva as cores da Lubrax.

Neste domingo (3), acontece a prova principal da primeira etapa, com 50 minutos mais uma volta de duração, começa às 12h, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

