Stock Car: Saiba quem é quem na Corrida de Duplas

A Stock Car Pro Series inicia mais uma temporada neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, com a primeira etapa reservada para um dos eventos mais aguardados entre pilotos e fãs: a Corrida de Duplas.

Serão 32 carros no grid, com sete estrangeiros no total. Coincidentemente, a única ausência será do único estrangeiro 'fixo' do campeonato, Matías Rossi, que estará em uma etapa da TC Argentina.

Além dos estrangeiros, grandes nomes do automobilismo brasileiro desfilarão nas curvas do José Carlos Pace, como Pietro Fittipaldi, Felipe Fraga, Felipe Drugovich, Augusto Farfus, entre outros.

A Corrida de Duplas terá o formato tradicional da Stock Car, com duas baterias de 30 minutos mais uma volta, com a diferença que nesta edição, haverá troca de pilotos.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem o treino de classificação no sábado e a rodada dupla no domingo, nos idiomas português, inglês e russo, como já aconteceu em 2021.

Saiba quem é quem na lista abaixo (ordem numérica)

Número Equipe Piloto fixo Convidado 0 Crown Racing Cacá Bueno Felipe Fraga 3 Crown Racing Rodrigo Baptista Maxime Soulet 4 Lubrax Julio Campos Marçal Muller 5 Cavaleiro Sports Denis Navarro Franco Girolami 6 Full Time Tony Kanaan Pietro Fittipaldi 8 Full Time Rafael Suzuki Jeroen Bleekemolen 10 RCM Ricardo Zonta Danilo Dirani 11 KTF Sports Gaetano di Mauro Gabriel Bortoleto 12 KTF Sports Lucas Foresti Pietro Rimbano 18 Blau Motorsport Allam Khodair Albert Costa 19 A. Mattheis Felipe Massa Timo Glock 21 Ipiranga Racing Thiago Camilo Dennis Dirani 28 Shell V-Power Galid Osman Enzo Elias 29 Eurofarma Daniel Serra Augusto Farfus 31 Ipiranga Racing Cesar Ramos Felipe Drugovich 33 TMG Nelsinho Piquet Pedro Piquet 43 Crown Racing Pedro Cardoso Renato Braga 44 RCM Bruno Baptista Alan Hellmeister 51 Shell V-Power Átila Abreu Renan Guerra 54 Hot Car Tuca Antoniazi André Moraes Júnior 70 Blau Motorsport Diego Nunes Fran Rueda 73 Scuderia CJ Sergio Jimenez Zezinho Muggiati 80 Cavaleiro Sports Marcos Gomes Beto Cavaleiro 83 A. Mattheis Vogel Gabriel Casagrande Gabriel Robe 85 KTF Sports Guilherme Salas Raphael Reis 86 RKL Competições Gustavo Frigotto Fábio Fogaça 88 Scuderia CJ Beto Monteiro Kiko Porto 90 Eurofarma Ricardo Maurício Filipe Albuquerque 101 Full Time Gianluca Petecof Arthur Leist 110 Hot Car Felipe Lapenna Sergio Ramalho 111 Full Time Rubens Barrichello Dudu Barrichello 121 KTF Sports Felipe Baptista Vitor Baptista 117 A. Mattheis Vogel Matías Rossi* *Ausente da Corrida de Duplas

