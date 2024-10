Stock Car: Leist vai ao Uruguai confiante em bons resultados

A Stock Car visita pela primeira vez em sua história o Uruguai neste final de semana, quando irá ao circuito de El Pinar para a disputa da décima etapa do campeonato. A prova, que marca a estreia de Arthur Leist e da TOYOTA GAZOO Racing em terras uruguaias é encarada com boas expectativas pelo gaúcho, que vem em boa fase na temporada 2024.

Leist vem de uma boa atuação na Argentina, quando venceu na pista a primeira corrida do final de semana, antes de ser penalizado pela direção de prova. O ritmo demonstrado nas últimas etapas, como em Belo Horizonte, quando fez a melhor volta do final de semana e foi um dos maiores pontuadores, no Velopark, onde acertou boas corridas, além da rodada dupla de Buenos Aires.

“Todas as etapas da Stock Car são novidades para mim, já que é minha primeira temporada. Mas, em El Pinar, a novidade vai ser para todo mundo, já que é a estreia da categoria lá. Estou muito confiante, pois a gente vem de boas etapas. Espero repetir a vitória em pista que a gente teve na Argentina para buscar esse troféu”, diz Arthur Leist, piloto que leva as cores da TOYOTA GAZOO Racing em seu Toyota Corolla.

Diferente do que ocorreu ao longo do ano, a programação da Stock Car no Uruguai será aberta na quinta-feira (24), com um treino livre. O segundo ensaio e a classificação serão realizados na sexta-feira, enquanto as duas corridas estão marcadas para o sábado: a Sprint às 9h, e a principal às 13h40. A Motorsport.tv Brasil transmite toda a ação da etapa ao vivo.

