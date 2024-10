Uma nova pista no calendário e um traçado inédito para a maioria do grid, assim será a 10ª etapa da Stock Car PRO Series no Autódromo de El Pinar, no Uruguai, entre os dias 24 e 26 de outubro. Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, tem um retrospecto positivo em circuitos totalmente inéditos, e chega ao país com a meta de pontuar o máximo, e o foco total no campeonato.

O dono do Stock #121 é o vice-líder da classificação, com 684 pontos, a apenas 12 do primeiro colocado, e desembaca em El Pinar motivado e confiante. A reta final da temporada 2024 promete ser eletrizante.

Felipe Baptista tem construído uma temporada bem interessante e sólida ao longo de 2024. Sempre esteve no top 6 do campeonato, mantendo ótima regularidade nas etapas. Atualmente é o líder em vitórias (total de três, todas em Corridas Principais) e em pódios (são 7) no ano. E isso se deve à sua pilotagem arrojada e ao bom trabalho que a equipe Texaco Racing vem desenvolvendo. Além disso, o bom retrospecto em pistas inéditas também é uma motivação para retornar ao topo da tabela.

“Nosso trabalho tem sido muito bem feito ao longo da temporada, e no Uruguai vamos adotar o que já vínhamos fazendo. Vamos trabalhar para manter a velocidade, com foco e cabeça para somar o máximo de pontos, e assim retomar a liderança do campeonato. Sigo motivado e focado totalmente na busca pelo título”, enfatiza Felipe Baptista.

A 10ª etapa do ano traz muitos fatores inéditos e desafios a mais para pilotos e equipes. Além do fato de ser uma pista totalmente nova e desconhecida, as disputas das duas corridas no traçado de número 12 de El Pinar, chamado de Perimetral, serão no mesmo dia, ambas no sábado (26). Com poucas horas de diferença entre a Corrida Sprint e a Principal. Isso porque no domingo (27) o Uruguai fará suas eleições presidenciais, o que impede a realização de eventos e competições.

Os problemas no carro de Felipe Baptista, apresentados na última na etapa na Argentina, foram resolvidos e as lições aprendidas, agora é página virada. Porém, o piloto da Texaco Racing sabe que não terá vida fácil em solo uruguaio. Já na primeira corrida da etapa, terá de escalar o pelotão para conseguir bons pontos, pois vai largar de último devido a uma punição sofrida em Buenos Aires. Por isso, Felipe sabe a importância do bom trabalho no classificatório, para garantir uma boa posição no grid da Corrida Principal.

“Logo após a corrida de domingo em Buenos Aires já identificamos o problema no carro e a equipe trabalhou muito bem e foi solucionado. Sei que largar lá de trás em uma pista pequena e apertada não vai ser fácil para escalar. Como teremos as duas corridas no mesmo dia, com diferença de poucas horas, teremos que ter ainda mais cuidado para terminar com o carro inteiro para a Corrida Principal".

"Por isso, nosso foco é fazer corridas com cabeça, especialmente a corrida 1, para termos um equipamento bom e inteiro. Já na corrida 2, espero largar mais adiante e aí sim, ir para cima e marcar o máximo de pontos. Fazer boas largadas e escapar dos incidentes será ainda mais essencial”, analisa o piloto.

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

