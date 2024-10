Stock Car estreia no Uruguai e Átila destaca desafios inéditos

A 10ª etapa da Stock Car será realizada neste sábado em El Pinar, no Uruguai, marcando uma corrida histórica para a categoria e cheia de desafios inéditos, como explica o piloto sorocabano Átila Abreu. O piloto da Pole Motorsport acredita que as equipes vão precisar trabalhar bastante para encontrar um bom acerto no carro, já que não há referências da categoria para esta pista.

“Nós teremos uma corrida de manhã e uma corrida na tarde do mesmo dia. Isso mexe com as estratégias porque você não tem o tempo muito grande para mexer no carro e tudo mais, mas vai ser bem interessante para todas as equipes".

"É uma pista nova no calendário, pouquíssimos pilotos conhecem, as equipes também não têm experiência. Tem previsão de chuva no primeiro dia de treinos, então vai ser um final de semana bem intenso e com diversas alternativas”, explica Átila, que tem os patrocínios de PETRONAS, EMS, Sherwin Williams, Rede Sim, Vonder, Acquissima, Genial Investimentos, AllCross, Cachaça 51 e Usual Brinquedos.

O Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, está localizado a 31 km de Montevidéu. O circuito 12, que será utilizado pela Stock Car, tem 3.120 metros de extensão, 12 curvas e é percorrido em sentido horário. Analisando as imagens de câmeras onboard e vídeos de outras categorias que já competiram no traçado, Átila acredita que não há como fazer muitas comparações com outras pistas brasileiras.

“Me parece ser uma pista bem diferente de tudo aquilo que a gente já andou, com bastante curvas com freadas em dois tempos. Acredito que seja uma pista bem técnica, mais de baixa velocidade. Você tem apenas uma reta praticamente, que fica no último setor com a reta dos boxes. Esse é o trecho com um pouco mais de velocidade, mas são muitas curvas de baixa e média velocidades. Eu gostei, achei um traçado interessante, sempre desafiador ir para uma pista nova e o fato de você ter duas corridas no mesmo dia é uma coisa totalmente diferente do que a gente já vivenciou esse ano”, completa Átila.

As atividades de pista em El Pinar começam nesta quinta-feira (24) com o shakedown e o primeiro treino livre às 15h. As sessões seguem na sexta-feira com o treino livre 2 às 10h e a classificação iniciando às 15h30. A programação no sábado prevê a realização da corrida sprint às 9h da manhã, enquanto a prova mais longa será iniciada a partir de 13h40. A Motorsport.tv Brasil exibe tudo ao vivo.

