A ORIENT, renomada marca japonesa de relógios presente em 65 países e com tradição no mercado brasileiro, lança uma edição especial inédita em colaboração com a Stock Car Pro Series, a principal categoria do automobilismo nacional. Esta edição integra a coleção Speedtech, que, juntamente com as coleções Flytech e Seatech, reúne relógios de alto desempenho, calibres exclusivos e materiais utilizados na indústria aeroespacial, naval e em veículos de alto desempenho.

Juntas, as duas empresas apresentam uma coleção exclusiva de relógios que celebra a velocidade, a precisão e o design inovador dos revolucionários novos carros da Stock Car, que serão lançados na temporada 2025.

Para os amantes de relógios e do automobilismo, essa coleção representa uma fusão perfeita entre o design icônico do ORIENT SpeedTech e a busca incansável por performance e atenção aos detalhes dos esportes a motor.

A nova coleção de relógios ORIENT, em colaboração com a Stock Car, contará com três modelos distintos: Automático Day Date, Automático Open Heart com reserva de marcha e Cronógrafo Solar com indicador de autonomia. Cada modelo limitado a 400 unidades numeradas. Essa coleção reflete os avanços tecnológicos e a eficiência de design dos novos carros da categoria. Assim como os veículos, os relógios foram projetados com atenção meticulosa aos detalhes e utilizam materiais de alta qualidade.

A eficiência no uso de energia, elemento importante nos motores turbo dos novos veículos, é refletida na utilização dos calibres in house automáticos e solares dos relógios, enfatizando a liderança da ORIENT em produtos autossuficientes em energia. Além disso, detalhes como as saídas de ar nos automóveis foram transpostos para o design dos relógios, que também utilizam as mesmas fontes digitais vistas nos volantes dos carros para exibir informações. A pulseira de silicone do relógio, por sua vez, incorpora elementos do design automobilístico, como o loop inspirado no bocal de abastecimento, além do layout das rodas e a inspiração para o case back do modelo solar, criando uma conexão visual e funcional entre as duas máquinas.

Conheça os modelos (imagens em anexo):

ORIENT + Stock Car: Automático Day Date

Ref: F49TT037-P1SX | Preço sugerido: R$ 3.198,00

ORIENT + Stock Car: Automático Open Heart

Ref: YN8TT006-P1SX | Preço sugerido: R$ 3.398,00

ORIENT + Stock Car: Cronógrafo Solar

Ref: MBTTC018-P1SX | Preço sugerido: R$ 3.198,00

Outras colaborações da ORIENT:

Essa não é a primeira vez que a ORIENT colabora com ícones nacionais para criar edições especiais. A marca lançou alguns modelos com a FAB, em homenagem à Força Aérea Brasileira (FAB), e também com o Autódromo de Interlagos. Saiba mais:

Edição Especial | ORIENT - FAB Anjos: A edição especial de 2023, inspirada na história e na missão da FAB, destacou-se pelo design que celebra os técnicos responsáveis pela segurança dos pilotos, conhecidos como “Anjos da Guarda”. Essa parceria reflete o compromisso da ORIENT em desenvolver relógios que combinam tradição, inovação e celebração de grandes instituições. Edição limitada de 1.941 peças.

Edição Especial | ORIENT - FAB – Pilotos: Comemorando os 70 anos da Esquadrilha da Fumaça em 2022, esse cronógrafo solar foi lançado no segundo semestre em uma edição limitada de 777 peças. O modelo celebra as habilidades dos pilotos da Esquadrilha e inclui uma régua de cálculo no aro, um tributo à precisão e ao controle exigidos nos céus.

Edição Especial | ORIENT - FAB - Esquadrilha da Fumaça: Um relógio automático de edição limitadíssima, com apenas 952 exemplares, lançado no primeiro semestre de 2022, inspirado na ousadia e precisão da Esquadrilha da Fumaça. O design reúne materiais de qualidade aeronáutica, com detalhes que homenageiam os aviões e o símbolo da Esquadrilha.

Edição Especial | ORIENT- Subaru BRZ300GT: No ano de 2015 a ORIENT Japan foi um dos patrocinadores do Subaru para a disputa da categoria Super GT Series. O Subaru BRZ GT300 2015 foi revelado no Salão do Automóvel de Tóquio, antes do início da Série Super GT japonês do ano. Aproveitando o momento, a ORIENT Brasil juntamente com a ORIENT Japan, desenvolveram em parceria, um modelo de relógio Speedtech de Edição Limitada, lançado para o mundo inteiro.

Edição Especial | ORIENT - Interlagos 70 Anos: Em celebração aos 70 anos do Autódromo José Carlos Pace, em 2010, a marca criou dois modelos em edição limitada, que refletem a paixão pelo automobilismo e a busca incessante por precisão e inovação.

ORIENT Interlagos 1940: Um modelo com design retrô e movimento automático, inspirado nos carros de corrida da época romântica das primeiras competições. Este relógio de edição limitada destaca-se pelo mostrador “see-through” e detalhes em dourado que remetem ao traçado original de Interlagos.

ORIENT Interlagos 2010: Um cronógrafo high-tech com design moderno, desenvolvido com materiais de última geração, como titânio e fibra de carbono, que remetem à tecnologia de ponta dos carros de competição atuais. O traçado atual do Autódromo está gravado no case back, celebrando a história do circuito.

