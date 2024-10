Um novo desafio inédito espera a Stock Car Pro Series neste fim de semana, quando a principal categoria do automobilismo nacional desembarca no Uruguai para acelerar no Autódromo Victor Borrat Fabini, popularmente conhecido como El Pinar.

E para Enzo Elias, a jornada no circuito de 3.120m e 12 curvas pode significar a reaproximação do top 5 da tabela de pontos e o reencontro com o bom desempenho depois de uma etapa atribulada no Velopark e outra de boa performance, porém atrapalhada por uma punição em Buenos Aires. Assim, o piloto espera voltar a converter o bom desempenho em boas colocações na Stock Car.

10º colocado na classificação geral com 539 pontos, Elias sabe que somar bons pontos na primeira passagem da Stock Car pelo principal palco do automobilismo uruguaio pode significar a manutenção do Toyota Corolla #28 preparado pela Crown Racing na disputa pelo título da categoria.

Elias vai em busca do quarto pódio em 2024. Em seu segundo ano completo na principal categoria brasileira, o brasiliense de 22 anos de idade quer voltar do Uruguai com seu primeiro troféu internacional na bagagem.

O histórico para Enzo em desafios inéditos na temporada é positivo. Na também estreante corrida de BH, Elias subiu ao pódio no sábado em sua primeira corrida de rua na carreira.

O cronograma do 10º encontro sofreu algumas alterações do já consagrado formato da Stock Car. Na quinta-feira já teremos carros na pista para o Shakedown e o primeiro treino livre. Na sexta o segundo e último treino livre antecede o classificatório da etapa. As duas corridas seguem o formato habitual da temporada, porém com ambas realizadas no mesmo dia. A Corrida Sprint de 30 minutos +1 volta abre a programação do sábado e a Corrida Principal de 50 minutos +1 volta encerra o cronograma no mesmo dia.

“Campeonato está aberto faltando três etapas. Em Buenos Aires nossas corridas foram muito fortes mesmo enfrentando dificuldades no quali e a punição no sábado. Se conseguirmos manter um bom ritmo nas etapas finais, vamos chegar na final do campeonato disputando o título", disse Enzo.

Stock Car Pro Series - Etapa 10 - El Pinar (URU):

Quinta-feira, 24 de outubro:

10:00 - Shakedown

15:00 - Treino Livre 1

Sexta-feira, 25 de outubro:

10:00 - Treino Livre 2

15:30 - Classificação

Sábado, 26 de outubro:

09:00 - Corrida Sprint (30 minutos +1 volta)

13:40 - Corrida Principal (50 minutos +1 volta)

