Carregar reprodutor de áudio

Thiago Camilo foi o grande nome da sexta-feira da Stock Car em Goiânia, palco da abertura da temporada da maior categoria do automobilismo brasileiro. O representante da Ipiranga Racing fez 1min27s216 nos 3.835 metros do traçado misto do autódromo no segundo treino livre do dia.

Após a sessão, Camilo falou sobre a evolução da equipe, principalmente na adaptação aos novos elementos do carro deste ano, como a mudança da fornecedora dos pneus, a Hankook, além de uma asa traseira maior.

“Todo muito ainda vai evoluir muito no entendimento do carro, mas amanhã já temos classificação, e o fato de termos partido de um bom acerto é fundamental”, disse Camilo. “Acho que vamos levar isso para o resto do ano.”

“Cada pequeno ajuste que fizemos, o carro foi melhorando. Não precisamos mudar radicalmente nada do que havíamos pensado em relação às reações do carro, andamos sempre no que projetamos como a direção certa, e na minha última volta rápida botamos tudo o que testamos no carro e ele andou bem demais”, completou Camilo.

Neste sábado acontece o treino de classificação para a corrida 1 da etapa de Goiânia, às 13h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

NÃO PERCA A COBERTURA COMPLETA DA STOCK CAR COM TRANSMISSÕES AO VIVO

TELEMETRIA: Rico Penteado faz 'prévia' do GP da Austrália

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music