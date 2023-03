Carregar reprodutor de áudio

Após atuar no último fim de semana como comentarista do ePrix de São Paulo da Fórmula E, categoria da qual é o primeiro campeão mundial, Nelsinho Piquet 'muda de foco' e se concentra na primeira etapa da Stock Car 2023, disputada em Goiânia.

"Não vejo a hora [de iniciar a temporada], a gente está num momento muito bom na equipe", disse o piloto da Crown Racing/TMG, que vai para seu segundo campeonato na estrutura comandada por Thiago Meneghel e patrocinada pela Motul -- em 2023, também com patrocínio da Universal.

"Obviamente, 2021 para 2022 foi a transição para a TMG (após passagem de meia temporada na Scuderia CJ, encerrada prematura após 'divórcio' entre as partes)... Durante o ano [de 2022] inteiro 'construindo' a equipe [Motul TMG], lógico [que houve uma evolução]", explicou.

Ao estar dentro da equipe, você tem também que melhorar o que já tem ali, extrair o melhor das pessoas, posicioná-las em lugares (funções) estratégicos para realmente ser mais eficiente e funcionar bem", seguiu Piquet, vencedor de três corrida na Stock, pela qual subiu 13 vezes no pódio.

"No final do ano, estava perfeita a equipe, então 'continua', a gente está com o mesmo pra esse ano [de 2023] e só vai evoluir. No carro tem [sido] feita uma evolução muito grande, por mais que a gente não vá para as pistas para testar [na intertemporada]. Mas a gente sabe das coisas que faz: mudança de peso, estrutura, com o carro sendo mais rígido... Enfim, várias coisas para melhorar, que a gente sabe que são básicas. A gente tem feito muitos upgrades", seguiu Nelsinho.

"Estou muito ansioso para Goiânia, pista que conheço muito, não só por ficar perto de Brasília... Por algum motivo, eu 'clickei' muito bem lá... Com qualquer carro: de Porsche a Stock, é uma pista que eu realmente gosto muito, além do benefício de estar perto de casa", destacou Piquet, que cresceu na capital, com exclusividade ao Motorsport.com. Nos treinos desta sexta-feira, ele foi o quarto mais rápido do dia, atrás de Thiago Camilo e dos tricampeões Ricardo Maurício e Daniel Serra.

Nelson Piquet Jr. - Crown Racing Photo by: Marcelo Machado de Melo

