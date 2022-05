Carregar reprodutor de áudio

No próximo domingo, acontece a quarta Etapa da Stock Car Pro Series, a partir das 13h40 (corrida 1), quando a bandeira de largada será tremulada. Após três etapas em capitais – São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro –, a categoria volta ao interior do país – desta vez a Mogi Guaçu (SP), no Autódromo Velocitta.

Vale lembrar que o circuito é famoso pelos seus 3.438 metros de extensão que abrigam 14 curvas, além de um desnível de 45 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo do traçado. Essas características faze do Velocitta um circuito bastante peculiar – muito diferente de Interlagos e, principalmente, dos rapidíssimos circuitos de anel externo de Goiânia e do Aeroporto RIOgaleão.

Outra característica do Autódromo Velocitta é a exigência que ele faz dos freios e pneus, já que se trata de uma pista bastante “travada”, o que torna fundamental um bom acerto do carro para a realização de uma boa prova.

Para o piloto da KTF Sports, Lucas Foresti, o desafio deste final de semana é importante para que ele se posicione na competição entre os pilotos que brigarão pelo campeonato. Um dos trunfos dele para isso é o traçado.

“Eu considero que o Velocitta é uma pista que a gente anda bem. Lá é um local onde a KTF tem bom retrospecto. Tudo isso é importante e vale a pena ser levado em conta nesta hora de avaliação do que deverá acontecer no domingo”, declarou.

O piloto brasiliense ressalta ainda que planeja sair de Mogi Guaçu com muitos pontos na bagagem, além de uma performance para colocar na galeria das melhores de sua história na competição.

“Estou confiante de que será um domingo especial, em que vamos correr bem. É entrar no cockpit de pé direito e executar bem tudo o que temos planejado para a prova”, finalizou Foresti.

DRUGOVICH é colocado CONTRA A PAREDE e responde aos fãs no modo ‘SINCERÃO’

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: