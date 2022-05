Stock Car: Kanaan encara última prova antes da Indy 500

Carregar reprodutor de áudio

O mês mais importante do ano começa em alta velocidade para Tony Kanaan no Brasil. O piloto vai a Mogi Guaçu (SP) para a etapa do Velocitta, a quarta da temporada 2022 da Stock Car, iniciando uma maratona de treinos e corridas que termina no dia 29 de maio com a Indy-500.

O dono do Toyota Corolla #6 destaca o bom desempenho do time no traçado no ano passado para mirar bons resultados.

“A nossa equipe teve um desempenho muito consistente na temporada passada no Velocitta, que foi uma pista onde andamos bastante, já que foram três etapas lá. O campeonato deste ano até aqui é muito positivo e vamos em busca de pontos importantes neste final de semana”, comentou Kanaan.

Depois deste compromisso, Tony volta aos Estados Unidos, onde disputará a classificação da edição 2022 das 500 Milhas de Indianápolis. Como manda a tradição, a prova tem seu grid definido no final de semana anterior (22 de maio), com a largada acontecendo no domingo seguinte, dia 29, junto do importante feriado do “Memorial Day” nos EUA.

Por conta de tantas atividades, tanto da Stock quanto da Indy, Tony destaca o mês de maio como o mais importante do ano. “Há anos, com certeza é a época mais importante da temporada para mim. Então um importante começo de mês passa por um bom desempenho no Velocitta. Quero viajar para Indianápolis feliz e com muitos pontos da Stock Car na bagagem”, completou o piloto.

A programação da Stock Car no interior paulista terá início nesta sexta-feira (13), com a realização de um treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação, enquanto as corridas estão marcadas para o domingo, a partir de 13h30.

