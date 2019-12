Lucas Foresti seguirá defendendo as cores da Vogel Motorsport na temporada 2020 da Stock Car. O piloto de Brasília, estreou pela equipe no início do atual campeonato. Após 11 etapas, com 20 corridas disputadas até aqui, Foresti possui um pódio como melhor resultado na temporada.

“Esse foi um ano de aprendizado para nós”, disse Foresti: “Evoluímos bastante na segunda metade da temporada e estamos motivados para a disputa da última etapa do campeonato. A equipe se mostrou muito dedicada ao longo do ano e conseguimos bons resultados. Ano que vem vamos vir ainda mais fortes”, comentou.

“Em 2020 teremos um carro novo na Stock Car e o fato de já conhecer bem a equipe e a equipe estar entrosada com meu estilo de pilotagem pode agilizar esse processo de adaptação. Estou muito feliz em continuar aqui na Vogel”, acrescentou.

Mauro Vogel, proprietário da equipe, também comentou a continuidade do trabalho: “Acho que quanto mais tempo de trabalho tivermos juntos, melhor será o entrosamento entre equipe e piloto. Sem continuidade não se consegue bons resultados. Tivemos uma boa temporada, mas como não temos treino entre as etapas, o trabalho de evolução não é tão rápido. Por isso acho que a continuidade do trabalho com o Lucas será fundamental para o ano que vem”, afirmou Vogel.

Sócio de Vogel no time, o ex piloto Gualter Salles também comemorou a renovação com Foresti: “Essa renovação é a evolução natural de um trabalho que foi feito esse ano. Nossa performance nas corridas foram sempre muito boas, nós sofremos um pouco nos classificatórios, mas na última etapa conseguimos acertar. Estamos muito felizes e animados por poder fazer um trabalho melhor ainda no ano que vem, para buscar mais pódios e nossa primeira vitória juntos na categoria”, finalizou.

Programação Final Stock Car 2019:

Sábado, dia 14

10h05 às 11h15 – 3º Treino Livre

13h30 às 15h00 – Classificatório

Domingo, dia 15

8h30 às 9h30 – Visitação aos Boxes

10h10 – Largada (40 minutos + 1 volta)

Os primeiros colocados na classificação do campeonato:

1. Daniel Serra, 334

2. Ricardo Maurício, 316

3. Thiago Camilo, 305

4. Rubens Barrichello, 283

5. Julio Campos, 282

6. Felipe Fraga, 279

7. Gabriel Casagrande, 264

8. Cacá Bueno, 229

9. Bruno Baptista, 163

10. Nelsinho Piquet, 161

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

