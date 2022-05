Carregar reprodutor de áudio

A preocupação constante com a segurança no trânsito reuniu nesta quarta 300 pessoas em um evento em Paulínia (SP) para o DEZtaque Itinerante com Maio Amarelo.

Entre motoristas e representantes de transportadoras, executivos do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e demais convidados estava também Felipe Massa, que até trocou por um instante o cockpit pela boleia do caminhão.

O piloto da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team é taḿbém presidente da Comissão de Pilotos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e uma de suas principais funções é trabalhar pela segurança nas pistas.

Massa se identificou muito com o que foi apresentado durante o evento e traçou em seu discurso semelhanças entre a realidade de um piloto nas pistas e a dos motoristas de caminhões nas estradas e rodovias pelo país.

"Esse evento aqui é importantíssimo, reunindo tantos motoristas. O programa Motorista DEZtaque e o Movimento Maio Amarelo contribuem demais para chamar a atenção de todos e fazer evoluir o nosso comportamento no trânsito, gerando mais segurança, não só para nós mesmos, mas também para os outros", declarou Massa.

"O Maio Amarelo é um mês especial em que intensificamos a conscientização das pessoas para a importância da segurança no trânsito. E isso é fundamental para todos que trabalhamos na Vibra. A gente apoia com muita felicidade eventos nesse sentido. E ter o Felipe aqui, um multicampeão da nossa equipe de Stock Car, é uma alegria para a gente e reforça essa mensagem de segurança e trabalho em equipe, essencial nas pistas e nas estradas", afirmou Marcelo Bragança, vice-presidente de Operações, Logística e Sourcing da Vibra, empresa que realizou o evento.

Organizadora do evento e gestora do Programa Motorista DEZtaque, Ana Paula Stolarz sintetizou o que foi o encontro. "Uma grande oportunidade de unir o Motorista DEZtaque com o Maio Amarelo e ainda contar com a presença do nosso piloto Felipe Massa para reforçar a mensagem fundamental de respeito às regras de segurança no trânsito".

DRUGOVICH é colocado CONTRA A PAREDE e responde aos fãs no modo ‘SINCERÃO’

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: