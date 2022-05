Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car segue para a quarta etapa da temporada, marcada para o próximo final de semana no Autódromo Velocitta. A pista de 3.493 metros de extensão recebe a categoria pela primeira vez neste ano. A Stock Car corre no autódromo de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, desde 2017, sendo considerada uma das pistas mais desafiadoras do calendário.

“Eu estou muito feliz de estar de volta a ativa na Stock Car, espero estar preparado para os desafios que essa etapa nos reserva. O Objetivo inicial é me adaptar rápido ao carro novamente, conseguir construir um acerto competitivo e como consequência, conquistar um belo resultado nas corridas. Nada vem fácil numa categoria como a Stock Car, então preciso de bastante trabalho e foco para conseguirmos andar super bem e aproveitar o máximo possível as oportunidades”, comentou o piloto do carro de numero #86 da RKL Competições.

Frigotto tem se dedicado muito as corridas virtuais nessa temporada, e na última etapa esteve no Rio de Janeiro, no GP do Galeão com a equipe como estrategista dos pilotos Thiago Vivacqua e Renato Braga, ambos correndo pela RKL.

DRUGOVICH é colocado CONTRA A PAREDE e responde aos fãs no modo ‘SINCERÃO’

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: