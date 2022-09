Carregar reprodutor de áudio

Boa notícia envolvendo os mecânicos atingidos no acidente que aconteceu durante etapa deste fim de semana da Stock Car Pro Series: os três receberam 'alta' e deixaram Santa Cruz do Sul na manhã desta segunda-feira.

De acordo com comunicado da RCM Motorsport, Esleau Correia, Daniel Asensio e Lucas Loures foram liberados da cidade gaúcha e estão a caminho de Curitiba. A equipe ainda informou que os mecânicos passarão por mais exames e continuarão o tratamento na capital paranaense.

O acidente aconteceu quando faltavam cerca de 17 minutos para o cronômetro zerar no Rio Grande do Sul e envolveu os carros dos pilotos Denis Navarro, Pedro Cardoso e Bruno Baptista. Logo que o incidente ocorreu, ficou claro que alguns mecânicos haviam se ferido, conforme se vê no vídeo do Motorsport.com abaixo.

Em comunicado à imprensa, ainda na tarde do domingo, a Shell, uma das patrocinadoras da RCM, informou que três mecânicos foram atingidos no ocorrido. "Os três foram resgatados e encaminhados para atendimento médico. Conforme relatos dos demais integrantes da equipe, dois deles apresentavam fraturas, um no fêmur e outro no pé."

Após a conclusão dos trabalhos em Santa Cruz do Sul, a RCM confirmou os nomes de seus funcionários que se feriram, bem como seu estado de saúde. "Os mecânicos atingidos, Esleau Correia, Daniel Asensio e Lucas Loures, passam bem. Leléu foi atendido na pista, Lucas e Daniel estão no hospital fazendo exames, estão conscientes e passam bem", comunicou a equipe de Bruno Baptista.

