Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Full Time Sports, Rubens Barrichello mostrou uma performance surpreendente no final de semana da Stock Car em Santa Cruz do Sul. Rubinho foi o maior pontuador do evento e agora é o terceiro do campeonato. De todo modo, o veterano mantém os 'pés no chão'.

Mesmo com chances claras de título em 2023, Barrichello mostra frieza e rechaça pensar em seu bicampeonato faltando três etapas para o fim. Segundo o piloto da Full Time, é momento focar em cada uma das corridas.

“É lutar por vitórias, o campeonato é uma situação que vem em conjunto. Você não corre pensando em campeonato, você corre pensando nas corridas e, se você tem uma 'folguinha' em algumas situações, você tem chances de pensar... Fora isso, é pensar em corridas mesmo.”

A próxima parada da Stock Car Pro Series é em Goiânia, no dia 22 de outubro, para um final de semana válido pela décima e décima primeira etapa de 2022. Em seguida, a maior categoria brasileira encerra a temporada em Brasília ou em Interlagos, a depender de confirmação.

Veja como está a tabela da Stock Car 2022 após a rodada de Santa Cruz do Sul

Líder: Gabriel Casagrande, AMattheis Vogel, 259 pontos

2º. Daniel Serra, Eurofarma-RC, 241

3. Rubens Barrichello, Full Time Sports, 239

4. Matias Rossi, AMattheis Vogel, 236

5. Bruno Baptista, RCM Motorsport, 192

6. Ricardo Zonta, RCM Motorsport, 179

7. Gaetano di Mauro, KTF Sports, 176

8. Thiago Camilo, Ipiranga Racing, 165

9. Ricardo Mauricio, Eurofarma-RC, 157

10. Nelsinho Piquet, Motul TMG Racing,48

11. Rafael Suzuki, Full Time Bassani, 141

12. Cesar Ramos, Ipiranga Racing, 140

13. Guilherme Salas, KTF Racing Cruze, 136

14. Felipe Lapenna, Hot Car Competições, 128

15. Julio Campos, Lubrax Podium Stock Car Team, 118

16. Allam Khodair, Blau Motorsport, 117

17. Diego Nunes, Blau Motorsport, 110

18. Átila Abreu, Shell V-Power, 93

19. Galid Osman, Shell V-Power, 92

20. Marcos Gomes, Cavaleiro Sports, 91

21. Sergio Jimenez, Scuderia Chiarelli, 86

22. Tony Kanaan, Full Time Bassani, 83

23. Cacá Bueno, Crown Racing, 81

24. Felipe Massa, Lubrax Podium Stock Car Team, 72

25. Denis Navarro, Cavaleiro Sports, 70

26. Felipe Baptista, KTF Racing, 70

27. Lucas Foresti, KTF Sports, 68

28. Pedro Cardoso, Crown II Racing, 60

29. Gianluca Petecof, Full Time Sports, 42

30. Digo Baptista, Crown Racing, 29

31. Felipe Fraga, Eurofarma-RC, 25

32. Andi Jakos, Full Time Sports, 23

33. Julián Santero, Full Time Sports, 19

34. Gabriel Robe, RKL Competições, 11

35. Tuca Antoniazi, Hot Car Competições, 11

36. Beto Monteiro, Scuderia Chiarelli, 7

37. Thiago Vivacqua, RKL Competições, 4

38. Gustavo Frigotto, RKL Competições, 3

39. Renato Braga, RKL Competições, 0

40. André Moraes Jr., Hot Car Competições, 0

Veja como foram as corridas da Stock Car em Santa Cruz do Sul

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?