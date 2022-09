Carregar reprodutor de áudio

Tony Kanaan passou muito perto de conquistar um pódio na nona etapa da temporada 2022 da Stock Car, disputada neste domingo (25) no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). O dono do Toyota Corolla #6 optou por adiar ao máximo sua parada nos boxes na corrida 2, quando batalhava terminar entre os três melhores, mas uma entrada do safety car por um acidente no pit lane o impediu de alcançar este objetivo.

“A entrada do Safety Car acabou com nossa corrida, mas o mais importante é que graças a Deus nada de mais grave aconteceu com os mecânicos, que é o mais importante”, disse Tony. “A gente tinha tudo para ir ao pódio, pois eu estava na frente do Julinho (Campos), e ele terminou em quarto. Optamos por parar por último, mas é aquela coisa: tem dia que a gente acerta, e em outros a gente erra.”

Kanaan, que já havia celebrado o bom trabalho da equipe no sábado, tornou a exaltar o carro, que apresentou um bom ritmo ao longo das duas corridas do dia no interior gaúcho. O piloto também disse que a estratégia visando a segunda corrida se mostrou acertada, e lembrou que o time foi o melhor do final de semana.

“O resultado é um pouco frustrante, o carro estava muito bom no final de semana. Fiz duas ótimas corridas com várias disputas. Eu tinha push para todas as voltas, precisava de pouco combustível, mas o Safety Car acabou com nossa corrida. Poderíamos comemorar o pódio, pois fizemos a estratégia certa, mas acontece. O carro estava muito melhor e a equipe foi a melhor do final de semana”, completou o piloto.

A próxima etapa da Stock Car está marcada para os dias 22 e 23 de outubro, em uma etapa dupla marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Veja como foi

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?