Stock Car: Nelsinho Piquet faz prova de recuperação em Cascavel

Nelsinho Piquet superou 13 adversários para garantir dois pontos para a MX Piquet Sports na etapa de Cascavel da Stock Car. O resultado veio após problemas técnicos antes do início da corrida 1 e, apesar das dificuldades, conquistou o melhor resultado da equipe na etapa.

Devido a um problema no tanque de combustível, a primeira corrida em Cascavel acabou antes mesmo da largada para o piloto do carro #33. Na segunda prova, partindo do 32º lugar, Piquet fez uma prova de recuperação.

Na base da estratégia, o piloto da Toyota Gazoo Racing conquistou os únicos dois pontos para a equipe ao cruzar a linha de chegada em 19º lugar.

O próximo compromisso do piloto acontece no dia 1 de agosto na etapa de Curitiba da Stock Car.

“Foi uma etapa difícil para nosso time, mas ainda conseguimos salvar dois pontos na corrida 2. Não foi como esperávamos. Seguimos aprendendo e colhendo informações para evoluir ao longo da temporada.”

Veja como foi

