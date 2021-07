Na tarde desta quinta-feira (08) Dudu Barrichello fez suas primeiras voltas em carro de Stock Car na pista de Cascavel. O piloto da Toyota Gazoo Racing, que defende a equipe Full Time Sports neste fim de semana em substituição a Matías Rossi, teve o período da tarde para testar e ter suas primeiras impressões sobre o carro.

Foi seu primeiro contato com o bólido da principal categoria do automobilismo brasileiro – e justamente em uma das pistas mais desafiadoras do calendário.

Rubens Barrichello, pai e companheiro de equipe de Dudu na quinta etapa da Stock Car, acompanhou de perto toda a atividade e ajudou o piloto regular da Fórmula Regional Europeia no processo de adaptação.

Eduardo Barrichello volta à pista nesta sexta-feira para o treino de estreantes e também para o shakedown da Stock Car.

O piloto de 19 anos de idade está elegível para o Fan Push, enquete oficial da Stock Car Pro Series que premia os seis pilotos mais votados com um acionamento extra do botão de ultrapassagem nas corridas de domingo.

“Foi muito legal, o carro é forte e acelera muito na reta”, disse Dudu. “Bem diferente do que estou acostumado, muito pesado, exige outra guiada. Eu estou bem feliz com teste e ainda tem bastante coisa para a gente ajustar e adaptar.”

Dudu Barrichello conversa com pai, Rubens 1 / 5 Foto de: Duda Bairros Dudu Barrichello conversa com pai, Rubens 2 / 5 Foto de: Duda Bairros Dudu Barrichello em Cascavel 3 / 5 Foto de: Duda Bairros Dudu Barrichello em Cascavel 4 / 5 Foto de: Duda Bairros Volantes de Dudu e Rubens Barrichello 5 / 5 Foto de: Duda Bairros

Stock Car – Cascavel – Programação:

Sexta-feira, 9 de julho

15h55 – 16h05 – Shakedown

16h10 – 16h40 – Treino de rookies

Sábado, 10 de julho

09h00 – 10h10 – Treino livre 1

12h05 – 13h15 – Treino livre 2

15h10 – 15h55 – Classificação

Domingo, 11 de julho

11h00 – 11h10 – Warm up

12h10 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h48 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

