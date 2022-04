Carregar reprodutor de áudio

A terceira etapa da Stock Car acontece em um cenário inédito para a principal categoria do automobilismo nacional. Pela primeira vez na história a categoria acelera em um aeroporto, mas para Átila Abreu já pousou na pista do aeroporto internacional do Rio de Janeiro com seu avião particular, o qual usa para ir em todas as corridas do calendário da Stock Car.

Átila é um verdadeiro apaixonado por motores, começou no kartismo após o mecânico que cuidava do jet ski da família levar o garoto para as pistas de kart e desde então segue sua jornada como piloto profissional. Paralelamente aos esforços nos carros de corrida, Abreu seguiu cultivando sua paixão por motores. Tirou seu certificado de arrais, além das habilitações para conduzir carros, motos e carretas, além do certificado para conduzir como piloto privado o seu avião.

Sempre que a Stock Car passou por traçados inéditos, o piloto do carro #51 foi um dos protagonistas. O traçado de rua de Ribeirão Preto, há mais de 10 anos, como no retorno do Autódromo de Goiânia, após a reforma que recebeu para voltar a receber corridas da Stock Car, além de outras pistas inéditas que figuraram nos calendários ao longo dos anos em que o sorocabano competiu na categoria. Em todos esses eventos o #51 foi destaque seja nas tomadas de tempo os nas corridas.

“São esportes com muita sinergia, e esse foi um dos motivos que me fez entrar para a aviação”, disse Átila. “É um dos meios de transporte mais seguros do mundo, com muita tecnologia aplicada e muito das coisas que usamos nos carros de corrida vem da aviação. É um meio que se preocupa muito com a segurança.

“Em um carro de corrida, utilizamos muitas coisas dos aviões. A asa traseira é uma asa de avião virada de cabeça para baixo, nas pistas precisamos gerar downforce. Colocar tudo isso junto, em cenários que se compõem e a gente correr dentro de um aeroporto é incrível.

“Particularmente já pousei diversas vezes na pista do Galeão, onde vamos correr e nunca imaginei que chegaria a correr alguma vez. Vai ser muito bom colocar automobilismo e aviação juntos.”

SEXTA-LIVRE: Leclerc, Verstappen e Sainz travam novo duelo nos TLs australianos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: