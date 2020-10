Júlio Campos vai largar na frente na sétima etapa da Stock Car em 2020, que acontece neste fim de semana no autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O piloto conquistou sua quinta pole position da carreira no classificatório disputado neste sábado (17), com o tempo de 01min31s887, mais de dois décimos do segundo, César Ramos.

É a primeira vez na atual temporada que o curitibano comanda o grid de uma prova da principal categoria do automobilismo brasileiro. A pole dá sequência ao bom momento na temporada de Campos, iniciado com um pódio na última etapa, em Cascavel (PR).

“Muito feliz em conquistar essa pole! Começamos o ano, que está sendo difícil para todo mundo, em função da pandemia, com muitas dificuldades. As primeiras etapas foram difíceis, mas a Crown Racing é um grande time e fomos buscar essa recuperação”, comemorou o piloto do Chevrolet Cruze #4.

“Eu consegui administrar o carro, principalmente no terceiro trecho da pista, que é onde a gente gasta mais pneus e acaba consumindo bastante borracha. Essa economia que fiz no Q1 ajudou bastante para que o carro estivesse inteiro e a gente fizesse essa volta da pole no Q2”, resumiu.

O melhor tempo na classificação corrobora o bom desempenho que Campos já demonstrava até aqui neste fim de semana: o paranaense esteve entre os cinco Cruze mais rápidos dos treinos livres, ao fechar em terceiro na primeira sessão e em sétimo na segunda.

“Iniciamos os treinos aqui no Velocitta e sabíamos que tínhamos um carro muito bom e deu certo! Largar na pole é especial demais”, vibrou o dono do carro #04.

A sétima etapa da Stock Car em 2020 acontece neste domingo (18), no circuito do interior paulista, com transmissão ao vivo do SporTV2, a partir das 10h30. A largada para a corrida 1 do fim de semana, com Campos na pole, será às 11h. Já a segunda prova, cujo grid será definido conforme o resultado da primeira corrida com inversão dos 10 primeiros colocados, começa às 11h55.

