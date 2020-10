Num sábado de forte calor no Velocitta, o vice-líder da Stock Car Ricardo Zonta conseguiu um lugar entre os dez primeiros colocados no grid de largada da primeira prova da rodada dupla deste domingo, com o nono lugar.

Átila Abreu e Galid Osman também se classificaram para o Q2 após passarem sem problemas pelo Q1 e ficaram respectivamente com a 11ª e 15ª colocações. Já Gaetano di Mauro vai largar na 11ª fila, na 21ª colocação no grid.

Zonta e Átila entraram na pista logo no primeiro grupo. O sorocabano brigou pelos primeiros lugares desde os primeiros minutos, chegando a estar em segundo no final, mas acabou em terceiro no grupo, enquanto Zonta, com o lastro de performance de 25kg, foi o sétimo.

Com o segundo grupo em ação, Átila caiu para sétimo, enquanto Galid avançou ao Q2 na 11ª colocação, dois postos à frente de Zonta. Já Gaetano ficou com o 21º lugar e não conseguiu se classificar entre os 15 que partiram para a etapa final da classificação.

Num Q2 bastante equilibrado, no qual todos os 15 primeiros colocados ficaram no mesmo segundo, Zonta conseguiu um lugar entre os dez primeiros, em nono, com Átila terminando duas posições atrás, e Galid ocupando um lugar na oitava fila do grid.

Zonta destacou as dificuldades do fim de semana com a diferença de temperatura e como isso afeta o balanço do carro.

"O fim de semana tem sido bastante difícil", disse. "Ontem e hoje de manhã estava bem frio, e o balanço do carro acaba sendo afetado pelo calor, pela diferença de temperatura".

"Estou muito feliz de estar entre os dez primeiros, em nono, e na minha última volta eu estava vindo nos primeiros setores com um potencial de ficar entre os cinco primeiros, mas no último setor acabei errando um pouquinho, pulei na zebra demais, abriu a porta do carro, e perdi um pouco de tempo".

"Foi uma pena, temos um carro bem equilibrado para a corrida. É tentar fazer o possível para largar bem e fazer uma estratégia agressiva, pegando bastante pontos na primeira corrida e indo para a segunda corrida também".

Átila torce por um domingo melhor após sofrer com o carro ao longo do fim de semana.

"Sofremos um pouquinho com o carro. Trabalhamos bastante para segurar a traseira do carro, mas vem soltando, andando de lado. Então não temos velocidade para ir para a frente. Sofremos porque cada carro da equipe tem uma reação, então fica difícil trocar informações entre os carros".

"No Q2, como demos uma volta a mais no Q1, o pneu já estava um pouquinho pior, mas é questão de buscar o equilíbrio do nosso carro, o que não estamos achando ainda. É continuar trabalhando, estamos largando todas as corridas por volta dessas posições, uma corrida um pouco melhor, outra corrida um pouco pior".

"Mas é uma situação para pensar em pontuar bastante no fim de semana. Vamos torcer para o carro estar melhor na corrida e desempenhar um bom papel".

Galid, que liderou o treino livre da sexta, disse que tinha uma expectativa boa para o sábado, mas que um ajuste diferente tornou o carro difícil de guiar.

"Obviamente depois de liderar os treinos de ontem, estávamos com uma boa expectativa para hoje. Passamos facilmente para o Q2, com uma volta bem tranquila, demos só uma volta rápida para guardar o pneu".

"Mas demos uma mexida no carro para o Q2, e fomos para o caminho errado, o carro ficou bem difícil de guiar, e isso nos prejudicou bastante. Vamos largar do meio do grid e tentar fazer duas corridas boas para pontuar o máximo possível, quem sabe com um pódio na segunda corrida".

Gaetano lamentou mais uma classificação sem boa velocidade do carro e afirmou que vai decidir com a equipe qual das corridas do domingo será o foco.

"Vejo uma situação muito parecida com as outras corridas que tivemos, não temos velocidade de classificação, deixamos a desejar. Vamos entender qual corrida teremos de atacar e tirar o melhor resultado na prova que formos fazer".

"Vamos decidir entre a corrida 1 e a 2 e tudo depende da situação da corrida, dali para a frente tentar colher o melhor resultado como nas últimas etapas".

Neste domingo, às 11h e 11h55, serão realizadas as duas corridas da rodada dupla do Velocitta, com transmissão do SporTV2. Todos os representantes da Shell estão elegíveis para o Fan Push, disparo extra do botão de ultrapassagem concedido por votação no site da Stock Car (stockcar.com.br).

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?