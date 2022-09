Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car retorna a um renovado autódromo de Santa Cruz do Sul neste fim de semana para a nona das 12 etapas de 2022. Inaugurado em 2005, o seletivo traçado do interior gaúcho já recebeu 23 corridas da categoria e, após passar por reformas, promete ser palco para mais um grande espetáculo do trio de pilotos Shell na maior categoria do Brasil.

Ricardo Zonta, Átila Abreu e Galid Osman vêm de boas apresentações no Velocitta e contam com um forte retrospecto em Santa Cruz do Sul.

Em oitavo lugar na tabela de classificação, o paranaense da Shell-RCM, da Toyota Gazoo Racing, já venceu corrida em 2022 e, no ano passado, foi um dos maiores pontuadores em Santa Cruz do Sul, com duplo top10 a bordo do Corolla #10.

Já o sorocabano venceu em 2018 e vem em sua melhor fase na temporada atual. Esteve perto do pódio no Velocitta, terminando em quarto, e acaba de vencer com a Pole Motorsport corrida do Endurance Brasil pela classe GT3 em Goiânia no sábado passado. A organização é a mesma que prepara os carros da equipe Shell V-Power na Stock Car e chega motivada para mais um fim de semana como protagonista.

Galid Osman por sua vez espera traduzir em bons pontos no domingo a performance que tem apresentado nos treinos livres nas últimas etapas. No ano passado, o Cruze #28 foi destaque no treino classificatório, avançando do Q1 para o Q2 com o segundo melhor tempo.

A pista estará mais rápida que em 2021, com asfalto novo em todos os seus 3.530 m de extensão. Zebras foram modernizadas, o trecho do S foi alargado e foram niveladas as áreas de escape em relação ao asfalto. Na semana passada, competiu em Santa Cruz do Sul uma categoria de Turismo e os carros baixaram cerca de 1s suas marcas. A expectativa da equipe que coordenou as reformas é que a Stock Car repita a performance neste fim de semana.

São elementos que ficarão mais claros a partir deste sábado, quando os carros forem para a pista para o shakedown pela manhã.

Mais uma vez, o evento todo concentra suas atividades de pista no sábado e no domingo, o que representa um desafio adicional para as equipes, já que os treinos livres e o quali são separados por um intervalo de apenas seis horas. O Motorsport.com e a Motorsport.tv exibem a rodada dupla de domingo ao vivo a partir das 14h.

“Vamos mais uma vez trabalhar para estarmos no top3 e subirmos ainda mais na tabela de classificação”, disse Zonta. “A pista de Santa Cruz do Sul passou por melhorias, com recapeamento do asfalto, e a expectativa é que nos primeiros treinos já possamos ter um acerto ideal para o traçado.”

"Estou bem animado para Santa Cruz do Sul”, comentou Átila. “Coletamos alguns dados andando por lá em outra categoria, vai ser importante, mesmo com alguns trechos novos de asfalto no circuito. Precisamos entender por lá o quanto essa parte nova vai afetar no desempenho do carro.

Algumas curvas também mudaram, o ângulo para atacar elas está diferente, a principal mudança foi na curva 2, o S rápido que sempre tem acidentes nas largadas, parece que ela ficou mais segura.

Com esses trechos novos, temos que começar todo o ajuste do carro de novo, pois ficou menos áspero e com mais grip o asfalto. Vencemos uma das últimas corridas lá, é uma das pistas que eu gosto muito, está no meu top3! Estou animado para voltar para Santa Cruz, com o público e poder acelerar por lá."

"Ano passado andamos muito bem em Santa Cruz, foi um dos maiores pontuadores da etapa e precisamos seguir essa linha para este ano”, disse Galid. “Repetir os bons qualis que conseguimos por lá para pensar em uma retomada no campeonato depois de uma sequência ruim", concluiu.

