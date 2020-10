A Stock Car realizou o segundo treino livre na manhã deste sábado em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo, na sessão que antecede o classificatório para a corrida 1 deste domingo.

Mantendo a boa fase da equipe em 2020, a Blau Motorsport conseguiu colocar seus dois pilotos na frente, com Diego Nunes cravando 1min31s227. Ele foi 0s128 mais veloz que seu companheiro de equipe, Allam Khodair.

Leia também: Osman põe Shell na frente no primeiro treino da Stock no Velocitta

O atual tricampeão da Stock, Daniel Serra, mostrou que está disposto a reagir e foi o terceiro colocado. Thiago Camilo foi o primeiro competidor de Toyota na tabela de tempos, em quarto, seguido de outro GM, de Gabriel Casagrande, em quinto.

Cesar Ramos, atual líder da Stock Car, foi o 10º colocado. Ricardo Zonta, que seria o comandante do campeonato com os descartes aplicados, foi o oitavo colocado. Rubens Barrichello teve rendimento discreto e foi o 18º.

Às 12h15, horário de Brasília, acontece o treino de classificação da corrida 1 de domingo.

Resultados

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:31.227 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.128 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.209 4 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.210 5 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 0.362 6 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.369 7 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 0.379 8 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.385 9 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 0.429 10 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.450 11 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.537 12 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.545 13 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.573 14 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.697 15 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.821 16 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.846 17 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.915 18 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.997 19 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1.097 20 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1.163 21 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 1.179 22 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1.266 23 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1.282 24 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 4.151

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TOP-5: As maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?