Piloto Shell na Stock Car, Galid Osman começou as atividades para a etapa deste fim de semana no Velocitta com o pé direito. Nesta sexta-feira, o competidor da Crown Racing cravou o tempo de 1min31s280 e liderou o primeiro treino livre da categoria com o Chevrolet Cruze.

Ele superou Gabriel Casagrande, que ficou a 0s047 com a RMattheis, também com o Cruze. O top-3 foi completado por outro Chevrolet, este guiado por Julio Campos, companheiro de Osman na Crown.

A quarta posição ficou com Nelsinho Piquet, que guia um dos Toyota Corolla da Full Time. Ele ficou à frente do companheiro argentino Matías Rossi. O sexto posto ficou com o piloto Shell Gaetano di Mauro, com o Cruze da Vogel.

Um dos destaques da temporada 2020, Ricardo Zonta, que também defende as cores da Shell, foi o sétimo com o Corolla da RCM. A maior patrocinadora do automobilismo mundial também foi bem representada com Átila Abreu, oitavo colocado com o Chevrolet da Crown.

Campeão de 2015, Marcos Gomes terminou em nono com o Cruze da Cavaleiro Sports. O top-10 foi completado pelo bicampeão Ricardo Maurício, que é da equipe Eurofarma e também representa a montadora norte-americana. Veja a classificação do restante do grid:

11. Cacá Bueno, Crown Racing, Chevrolet Cruze

12. Allam Khodair, Blau Motorsport, Chevrolet Cruze

13. Daniel Serra, Eurofarma, Chevrolet Cruze

14. Rubens Barrichello, Full Time, Toyota Corolla

15. Diego Nunes, Blau Motorsport, Chevrolet Cruze

16. Denis Navarro, Cavaleiro Sports, Chevrolet Cruze

17. Thiago Camilo, Ipiranga Racing, Toyota Corolla

18. Pedro Cardoso, RMattheis, Chevrolet Cruze

19. Cesar Ramos, Ipiranga Racing, Toyota Corolla

20. Bruno Baptista, RCM, Toyota Corolla

21. Rafael Suzuki, Full Time, Toyota Corolla

22. Guilherme Salas, KTF Sports, Chevrolet Cruze

23. Lucas Foresti, Vogel Motorsport, Chevrolet Cruze

24. Tuca Antoniazi, Hot Car, Chevrolet Cruze