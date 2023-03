Carregar reprodutor de áudio

A espera finalmente acabou. Neste fim de semana a Stock Car Pro Series inicia a temporada de 2023, com uma série de novidades que podem continuar a tradição de uma das categorias mais competitivas do mundo.

A mudança principal dos carros estará nos pneus. Para 2023, a Vicar, organizadora da categoria, trouxe a sul-coreana Hankook Tire, que utilizará os modelos Hankook Ventus F200 – para pista seca - e Hankook Z207 – para o piso molhado.

Além da Stock, a marca ‘calçará’ outras categorias da Vicar, como a Stock Series (antiga Light) e F4 Brasil.

Hankook tire Photo by: W Series

Calendário sem rodadas duplas

Outra novidade é que, ao contrário do que acontecia nos últimos anos, as 12 etapas do campeonato serão divididas em 12 finais de semana, evitando assim, as rodadas duplas, em que quali e corridas aconteciam no sábado e no domingo.

A terceira, a oitava e a nona etapas ainda não tem suas praças definidas. O round de Brasília, em 18 de junho está previsto para Brasília, assim como a penúltima etapa, o que marcaria finalmente o retorno da capital federal para a maior categoria do automobilismo brasileiro.

A grande decisão está marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 17 de dezembro.

Confira o calendário

1ª etapa – 2 de abril – Goiânia

2ª etapa – 23 de abril – Interlagos

3ª etapa – 21 de maio – A definir

4ª etapa – 18 de junho – Brasília

5ª etapa – 9 de julho – Interlagos

6ª etapa – 6 de agosto – Velocitta

7ª etapa – 27 de agosto – Goiânia

8ª etapa – 17 de setembro – A confirmar

9ª etapa – 8 de outubro – A confirmar

10ª etapa – 29 de outubro – Velocitta

11ª etapa – 25 de novembro – Brasília

12ª etapa – 17 de dezembro – Interlagos

Grid

Para a primeira etapa em Goiânia, nada menos que 30 pilotos estão inscritos, com algumas novidades. Campeão mais jovem da Stock Car, Felipe Fraga retorna ao grid em tempo integral, desta vez competindo pela Blau Motorsport, que estará abrigada na equipe R. Mattheis.

Pentacampeão da categoria, Cacá Bueno agora está de casa nova, na KTF Sports. Felipe Massa e Julio Campos formam novamente parceria, mas com a TMG, levando a Lubrax como patrocinadora principal.

Entre aqueles que farão sua primeira temporada completa estão Enzo Elias, multicampeão na Porsche Cup, Lucas Khol, que teve passagens pelo automobilismo norte-americano e Stock Series. Além deles, Dudu Barrichello, filho de Rubens Barrichello estará ao lado do pai durante todo o campeonato, também sendo companheiro de equipe na Full Time.

Confira o grid

Piloto Número Carro Equipe Daniel Serra 29 GM EUROFARMA RC Ricardo Mauricio 90 GM EUROFARMA RC Thiago Camilo 21 TOYOTA IPIRANGA RACING Cesar Ramos 30 TOYOTA IPIRANGA RACING Allam Khodair 18 GM BLAU MOTORSPORT (RMATTHEIS) Felipe Fraga 88 GM BLAU MOTORSPORT (RMATTHEIS) Ricardo Zonta 10 TOYOTA RCM MOTORSPORT Bruno Batista 44 TOYOTA RCM MOTORSPORT Gabriel Casagrande 83 GM AMATTHEIS VOGEL Lucas Foresti 12 GM AMATTHEIS VOGEL Rubens Barichello 111 TOYOTA MOBIL ALE Eduardo Barichello 91 TOYOTA MOBIL ALE Matias Rossi 117 TOYOTA FULL TIME SPORTS Gianluca Petecof 101 TOYOTA FULL TIME SPORTS Tony Kanaan 6 TOYOTA FULL TIME BASSANI Denis Navarro 5 GM CAVALEIRO SPORTS Marcos Gomes 80 GM CAVALEIRO SPORTS Rafael Suzuki 8 GM POLE MOTORSPORT Atila Abreu 51 GM POLE MOTORSPORT Caca Bueno 0 GM KTF SPORTS Digo Baptista 3 GM KTF SPORTS Felipe Baptista 121 GM KTF RACING Guilherme Salas 85 GM KTF RACING Julio Campos 4 GM LUBRAX PODIUM TMG Felipe Massa 19 GM LUBRAX PODIUM TMG Nelson Piquet Jr 33 TOYOTA CROWN RACING Enzo Elias 28 TOYOTA CROWN RACING Lucas Kohl 95 GM HOTCAR Gaetano Di Mauro 11 GM HOTCAR Sergio Jimenez 73 TOYOTA SCUDERIA CJ

Transmissão

A Motorsport Network mais uma vez se faz presente na cobertura da Stock Car Pro Series. Além da cobertura completa de todas as etapas, sempre com profissionais in loco, os treinos classificatórios e as corridas serão transmitidos ao vivo, via Motorsport.com e Motorsport.tv, com qualis e corridas também em inglês e as corridas em russo.

Confira os horários deste fim de semana em Goiânia

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Extra 1 Quinta-feira 09h - Treino Extra 2 Quinta-feira 13h - Shakedown Sexta-feira 09h - Treino Livre 1 Sexta-feira 09h30 - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h - Shakedown Sábado 12h35 - Classificação Sábado 13h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 11h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 12h20 Motorsport.com e Motorsport.tv

