A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) anunciou nesta sexta-feira (30) duas decisões finais do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo (STJDA). A mais importante devolveu a Lucas Foresti a vitória na Corrida 2 da terceira etapa, realizada no Velocittta. A outra decisão cancelou as punições dadas a nove pilotos por ultrapassar sob bandeira amarela na segunda prova da primeira etapa, em Goiânia.

Em sessão virtual realizada ontem (29), a Comissão Disciplinar do STJDA acolheu por unanimidade recurso de Foresti contra a punição imposta pelos comissários desportivos da CBA. O acréscimo de 20s ao tempo final tirou do piloto da equipe KTF a vitória no Velocitta devido a um suposto acionamento incorreto do push to pass. Rubens Barrichello, então segundo colocado, foi homologado como vencedor. A CBA decidiu então não recorrer da decisão, que acabou revalidando o resultado de pista.

O STJDA também anulou as punições impostas a Guilherme Salas, Lucas Foresti, Bruno Baptista, Daniel Serra, César Ramos, Thiago Camilo, Denis Navarro, Cacá Bueno e Rafael Suzuki. A decisão foi tomada no dia 22 de julho, já em segunda instância. Apesar de os últimos cinco pilotos não terem entrado com recurso, o Relator do processo decidiu estender o benefício a todos os envolvidos.

Com as decisões, a nova pontuação da Stock Car passa a ser essa:

1º - Daniel Serra – 158 pontos

2º - Gabriel Casagrande – 156

3º - Cesar Ramos – 148

4º - Ricardo Zonta – 139

5º - Diego Nunes – 127

6º - Átila Abreu – 123

7º - Thiago Camilo – 119

8º - Rubens Barrichello – 117

9º - Denis Navarro – 112

10º - Bruno Baptista – 109

11º - Guilherme Salas – 100

12º - Allam Khodair – 89

13º - Ricardo Maurício – 80

14º - Rafael Suzuki – 75

15º - Gaetano Di Mauro – 65

16º - Cacá Bueno – 60

17º - Matías Rossi – 51

18º - Felipe Massa – 50

19º - Julio Campos – 49

20º - Lucas Foresti – 48

21º - Galid Osman – 42

22º - Marcos Gomes – 41

23º - Pedro Cardoso – 31

24º - Beto Monteiro – 30

25º - Felipe Lapenna – 28

26º - Guga Lima – 23

27º - Christian Hahn – 22

28º - Tony Kanaan – 18

29º - Gustavo Frigotto – 15

30º - Sergio Jimenez – 14

31º - Nelson Piquet Jr. – 11

32º - Tuca Antoniazi – 5

33º - Max Wilson – 0

Veja como foi a etapa de Cascavel da Stock Car

PODCAST: Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

.