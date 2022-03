Carregar reprodutor de áudio

Bruno Baptista foi muito bem no treino de classificação para a segunda etapa da Stock Car, em sessão neste sábado (18) à tarde no Autódromo de Goiânia, onde está homenageando no seu carro a Ucrânia com a frase “Stop War”. A expectativa para este domingo, portanto, é promissora.

O piloto ficou com o sexto tempo do grid de largada com 50s354 e espera conseguir bons resultados nas duas provas deste fim de semana, no anel externo da pista goiana, a partir das 15 horas, com transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

“Por pouco não consegui ficar entre os quatro primeiros, que seria melhor para tentar o pódio. Mas meu carro está competitivo e acredito ainda que posso lutar para ficar entre os três primeiros na primeira ou na segunda disputa. Confiança não falta para isso”, explicou Baptista.

Numa disputa diferenciada das anteriores do ano passado, para não haver benefícios de vácuo entre os carros, a pole da primeira corrida ficou para o experiente Rubens Barrichello, com 50s111, seguido pelo argentino Matias Rossi, em segundo, com 50s256 e Cesar Ramos, em terceiro, com 50s267.

