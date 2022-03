Stock Car: Júlio Campos larga em quinto no 'oval' de Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Júlio Campos foi o destaque da sessão classificatória da segunda etapa da Stock Car, realizada neste sábado (19), em Goiânia (GO), entre os carros da Chevrolet. O paranaense do Lubrax | Podium Stock Car Team foi o mais rápido de modelo Cruze na sessão e vai largar em quinto, com o tempo de 50s331. No anel externo do circuito na capital de Goiás, Campos obteve média horária de 192,7 km/h em sua melhor volta.

Nono no campeonato, Campos quer aproveitar a melhoria de seu carro desde a prova de abertura, em São Paulo (SP), para se manter entre os mais bem classificados da tabela. “Fomos o melhor Chevrolet na pista e mostramos uma evolução muito grande da primeira etapa para cá”, declarou.

Para as duas corridas deste domingo (20), o piloto do Cruze #4 está certo de que os modelos Toyota Corolla serão seus principais rivais na briga pela vitória, após receberem uma série de atualizações autorizadas pela organização do campeonato.

“Vamos ver o que conseguimos fazer nas corridas deste domingo, porque a gente sabe que os Toyota tiveram um upgrade muito grande para essa etapa”, apontou Campos. As provas em Goiânia acontecem a partir das 15h deste domingo e você assiste no Motorsport.com via Motorsport.tv.

Cronograma da etapa 2 – Goiânia

Domingo, 20 de março

15:10 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

15:37 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

Confira o grid de largada:

1 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 50.111

2 Matias Rossi (AMattheis Vogel Motorsport/Corolla), 50.256 a 0.145

3 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 50.267 a 0.156

4 Ricardo Zonta (RCM Motorsport Corolla), 50.276 a 0.165

5 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 50.331 a 0.220

6 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla), 50.354 a 0.243

7 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla), 50.375 a 0.264

8 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla), 50.380 a 0.269

9 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze), 50.399 a 0.288

10 Nelson Piquet Jr (Motul TMG Racing/Corolla), 50.411 a 0.300

11 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze), 50.437 a 0.326

12 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 50.448 a 0.337

13 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 50.453 a 0.342

14 Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Corolla), 50.459 a 0.348

15 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 50.475 a 0.364

16 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze), 50.513 a 0.402

17 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Cruze), 50.527 a 0.416

18 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 50.531 a 0.420

19 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze), 50.573 a 0.462

20 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze), 50.578 a 0.467

21 Pedro Cardoso (Crown II Racing/Cruze), 50.585 a 0.474

22 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 50.610 a 0.499

23 Guilherme Salas (KTF Racing/Cruze), 50.720 a 0.609

24 Gianluca Petecof (Full Time Sports/Corolla), 50.795 a 0.684

25 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze), 50.835 a 0.724

26 Digo Baptista (Crown Racing/Cruze), 50.954 a 0.843

27 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 50.985 a 0.874

28 Beto Monteiro (Scuderia Chiarelli/Corolla), 50.987 a 0.876

29 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze), 51.027 a 0.916

30 Felipe Baptista (KTF Racing/Cruze), 51.034 a 0.923

31 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze), 51.098 a 0.987

32 André Moraes Jr (Hot Car Competições/Cruze), 51.212 a 1.101

33 Renato Braga (RKL Competições/Cruze), 51.231 a 1.120

34 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), Sem Tempo

