Stock Car: pódio de Bruno Baptista gera expectativa para Tarumã

Nem bem terminou a segunda etapa da Stock Car, realizada no último domingo (23) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e a Toyota Gazoo Racing já se prepara para o próximo desafio na mais importante categoria do esporte a motor nacional: a etapa de Tarumã, marcada para o dia 21 de maio no autódromo localizado em Viamão (RS). E este é um circuito inédito para a Toyota na categoria máxima do automobilismo brasileiro.

A TGR estreou na Stock Car em 2020 e terá na pista localizada na região metropolitana de Porto Alegre o seu décimo circuito diferente na categoria, sendo o terceiro no Rio Grande do Sul, onde a Toyota já disputou corridas em Santa Cruz do Sul e no Velopark, em Nova Santa Rita.

O time parte empolgado para a rodada gaúcha do campeonato, já que conquistou no último domingo um pódio em Interlagos, quando Bruno Baptista garantiu a terceira colocação na primeira corrida do dia. O resultado representa a terceira corrida no ano em que pilotos da Toyota Gazoo Racing foram ao pódio, se colocando no terceiro lugar do campeonato, seis pontos distante do líder.

“Vamos para Tarumã depois de mais uma etapa de bastante trabalho em Interlagos. Será um desafio novo para nós da Gazoo Racing, mas tenho certeza de que nossos pilotos buscarão os melhores resultados no Rio Grande do Sul”, diz Daniel Grespan, líder do projeto TGR no Brasil.

Em Interlagos, houve ainda uma nova ação da TGR em parceria com 'Girls Like Racing', comunidade de mulheres que acompanha e trabalha no esporte a motor. Mais de 40 mulheres participaram de atividades como a palestra de Viviane Mansi, Diretora de ESG e Comunicação da Toyota para América Latina e Caribe.

“Temos o objetivo de incentivar cada vez mais ações com participação feminina dentro da Stock Car e do universo automobilístico em geral. Nosso compromisso é justamente contribuir para ampliar a presença das mulheres onde elas quiserem estar. Foi uma alegria conversar com este grupo, ouvi-las e dividir um pouco sobre como pensamos o tema internamente”, diz Viviane.

