Piloto destaque em todas as competições virtuais de automobilismo, Gustavo Ariel conquistou o título da e-Stock Virtual Pro para a equipe Texaco Racing by TK, time liderado por Tony Kannan. O campeonato foi encerrado neste mês de novembro, com duas vitórias de Ariel na etapa final realizada no circuito virtual de Interlagos.

“O campeonato da eStock Car era o mais importante para nós durante essa temporada porque a Texaco tem um carro dentro da Stock Car real com o Tony (Kanaan), então focamos todos os esforços para buscamos essa conquista", diz Ariel.

"Nós conseguimos classificar sempre entre os primeiros desde o início do campeonato e foram 24 corridas dentro de 12 etapas. Nós conseguimos ser constantes, vencemos a maioria das provas e garantimos o título com uma etapa de antecedência”.

Além de Ariel, a equipe Texaco Racing by TK ainda colocou Victor Miranda em terceiro lugar na classificação geral da e-Stock Virtual Pro, enquanto que na e-Stock Virtual AM (categoria de pilotos amadores) Guilherme Elizeu foi vice-campeão. Fabio do Carmo garantiu o vice-campeonato na e-Stock Pro Series 2022.

“É um dos títulos mais importantes da minha carreira virtual. Estou muito feliz por poder representar a Texaco Racing by TK e estarei na última etapa da Stock Car em Interlagos, onde vou acompanhar as corridas torcendo pelo Tony (Kanaan) nos boxes e também para receber o troféu por essa conquista especial”, completa Ariel.

A etapa final da Stock Car 2022 será realizada em Interlagos no dia 11 de dezembro com a presença de Tony Kanaan, piloto Toyota Gazoo Racing, na pista. Neste fim de semana Ariel será premiado com R$ 5 mil via Cartão BRB NFT Limited, além de receber uma miniatura personalizada de seu carro na e-Stock e o troféu de campeão no pódio em São Paulo.

