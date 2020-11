Ricardo Maurício está mais vivo do que nunca na luta pelo título de 2020 da Stock Car. O bicampeão da categoria apostou em uma estratégia arriscada na hora das paradas que rendeu resultados. Depois do fim da janela de pits, assumiu a liderança e não foi alcançado por ninguém, vencendo a prova deste sábado em Goiânia.

Com a vitória, Ricardinho é agora o vice-líder do campeonato, com 223 pontos contra 233 de Thiago Camilo, que largou da 21ª posição para terminar em décimo neste sábado.

Após a prova, Ricardinho elogiou o bom rendimento do carro ao longo do dia, mas cita uma "certa tensão" no final.

“Foi diferente. Tudo aqui encaixou muito bem. O carro tinha um bom rendimento na classificação e na corrida se mostrou muito confiável".

"Arriscamos na estratégia e houve uma certa tensão ali no final, quando não sabíamos bem ao certo se teríamos combustível para terminar a corrida, e ali tive que fazer um trabalho intenso de economia de gasolina, tirando o pé bem antes do normal nas curvas e frear um pouco mais adiante do normal. Funcionou muito bem e no fim deu tudo certo”.

Rosinei Campo, o Meinha, chefe da equipe Eurofarma, classificou a corrida como "tensa" por causa da estratégia.

“Foi uma corrida tensa por causa da estratégia de combustível. A gente nunca sabe ao certo se algum carro classificou com menos combustível ou não, então, nós fizemos a nossa corrida. Quando entrou o safety car, fizemos as contas, fomos mapeando o consumo e vimos que era possível terminar sem abastecer no pit stop".

"Nós assumimos o risco, os pilotos tiveram que economizar, principalmente o Daniel, e conseguimos terminar a corrida. Foi tenso, mas tínhamos que arriscar”.

No domingo, a Stock Car volta à pista de Goiânia para a 11ª etapa da temporada 2020. Tudo começa com a classificação, às 9h, seguido da primeira corrida às 11h e a segunda às 11h55. Você acompanha toda a ação no SporTV2.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente! Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1