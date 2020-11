A disputa pelo título de 2020 da Stock Car continua quente. Neste sábado, a categoria realizou a corrida referente à 10ª etapa da temporada, a primeira do final de semana em Goiânia. No final, a boa estratégia de parada da Eurofarma colocou Ricardo Maurício na ponta e o piloto paulista não foi ameaçado até o fim da prova, cruzando a linha de chegada em primeiro.

Mais cedo foi realizado o treino classificatório para a prova deste sábado, que terminou com a pole position de Gui Salas com a KTF, tendo ao seu lado Diego Nunes. Entre os candidatos ao título, resultados bem diferentes. Daniel Serra foi o melhor colocado no grid, em sexto, enquanto Thiago Camilo conseguiu apenas a 21ª posição.

Ao final da rodada de Goiânia, serão aplicados os descartes na temporada, com todos os pilotos chegando à Interlagos para a etapa final já sabendo o que precisam fazer na luta pelo título. Antes da corrida deste sábado, Thiago Camilo tinha 222 pontos contra 198 de Ricardo Zonta, 196 de Rubens Barrichello, 193 de Ricardo Maurício e 190 de César Ramos e Daniel Serra.

A largada foi tranquila para Gui Salas, que se manteve bem na ponta, enquanto Nunes e Casagrande travaram uma bela luta pela segunda posição nas primeiras curvas, com vantagem para o piloto da Blau. Logo em seguida, o piloto da R. Mattheis ainda perdeu a terceira posição para Ricardo Maurício.

Antes mesmo do final da primeira volta, um incidente levou à entrada do safety car na pista, com cerca de 38 minutos para o fim da prova. Ricardo Zonta e Galid Osman tiveram um toque e o vice-líder do campeonato acabou sendo acertado, levando junto com ele Cacá Bueno e Marcos Gomes, enquanto o outro piloto da Shell teve um furo no pneu. Camilo também se envolveu no incidente, mas o único dano que teve foi um pequeno problema na carenagem.

O carro de segurança foi recolhido com pouco menos de 31 minutos no cronômetro e a relargada foi tranquila, sem nenhuma disputa mais forte.

Com 26 minutos para o fim, foi aberta a janela de paradas, mas os primeiros colocados preferiram não entrar já na primeira volta. Neste momento, Salas já abria 1s4 de vantagem para Nunes, em segundo, enquanto Maurício já estava a 2s6.

Salas deixou para entrar nos boxes na última volta da janela de paradas. Ricardo Maurício conseguiu assumir a ponta em meio às trocas. Com o fim da janela, a classificação ficou: Maurício, Salas, Serra, Nunes, Casagrande, di Mauro, Baptista, Khodair, Barrichello e Camilo no Top 10.

Com dez minutos para o fim, a única mudança dentro do Top 10 foi Bruno Baptista assumindo a sexta posição após uma bela ultrapassagem em cima de Gaetano di Mauro. O piloto da Shell ainda sofreu pressão de Khodair, com os dois trocando de posições diversas vezes nas voltas seguintes. Logo atrás, Barrichello aproveitou a briga para se aproximar dos dois.

No final, Ricardo Maurício não foi ameaçado por nenhum dos rivais e venceu a corrida de sábado da Stock Car. Completaram o pódio Gui Salas e Daniel Serra. Fechando o Top 10, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Bruno Baptista, Allam Khodair, Gaetano di Mauro, Rubens Barrichello e Thiago Camilo.

Di Mauro aproveitou a briga entre Khodair e Barrichello para se aproximar e, com a ajuda do push, passou o ex-F1 nos metros finais, terminando 0s083 a frente do rival.

Com isso, Thiago Camilo segue na liderança do campeonato, com 233 pontos, sem aplicar os descartes. Ricardo Maurício pula para segundo, com 223, seguido de Daniel Serra com 212, Rubens Barrichello com 208, Ricardo Zonta e Cesar Ramos com 198.

No domingo, a Stock Car volta à pista de Goiânia para a 11ª etapa da temporada 2020. Tudo começa com a classificação, às 9h, seguido da primeira corrida às 11h e a segunda às 11h55. Você acompanha toda a ação no SporTV2.

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Voltas 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:28.189 - 26 2 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:28.240 1.938 26 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:28.383 7.280 26 4 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:28.390 8.413 26 5 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.366 11.314 26 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:28.662 12.972 26 7 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:28.726 17.225 26 8 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:28.609 17.729 26 9 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:29.009 17.812 26 10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:28.934 22.602 26 11 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:28.957 22.833 26 12 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:28.952 23.155 26 13 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:28.898 23.468 26 14 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:29.013 26.562 26 15 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:28.567 26.685 26 16 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:29.153 28.561 26 17 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.998 29.497 26 18 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:28.837 36.041 26 19 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:29.978 2 Lp. 24 20 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:28.888 8 Lp. 18 21 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:28.772 14 Lp. 12 22 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla - 25 Lp. 1 23 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze - - 0 24 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze - - 0

