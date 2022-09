Stock Car: Ricardo Maurício demonstra confiança para buscar Top-5 no campeonato depois da Pole em Santa Cruz

Carregar reprodutor de áudio

O sábado de treino classificatório para a nona etapa da Stock Car em Santa Cruz do Sul, ficou marcado pela luta dos pilotos não só contra o relógio, mas também o asfalto. O circuito gaúcho com novo asfaltamento estava soltando algumas pedras que dificultam a aderência dos carros na pista. Entretanto, o Piloto Ricardo Maurício da equipe Eurofarma RC, entrou no melhor trilho e carimbou a sua primeira pole position no ano.

Para Mauricio, a temporada de 2023 não tem sido de grandes resultados. Atualmente o campeão da Stock em 2020, ocupa a décima quinta colocação, almejando finalizar o campeonato no Top-5.

“Depois de tudo que estava acontecendo durante a temporada, emplacar uma pole position no final da temporada é sempre muito bom. Traz confiança para mim e para a equipe. A última classificação nossa foi o vigésimo sétimo, agora levando uma pole pra casa e mais uma pole para a carreira. Feliz não só por mim, mas pela equipe toda porque eles não medem esforços para realmente colocar o carro em perfeitas condições o tempo inteiro, independente se você está largando lá na frente ou lá pra trás.”

Para as duas corridas de amanhã, Mauricio comenta que ainda não possui uma estratégia definida, mas pretende primeiro focar na corrida 1 para depois pensar no resultado da segunda bateria.

“É difícil você traçar uma estratégia agora sem você realmente saber como você vai estar na corrida. Se vai defender a posição, se o pessoal vai estar forçando ou se eu vou estar mais rápido. Lógico que sempre quem larga lá na frente tenta fazer uma corrida para ganhar, os três primeiros colocados fazem uma corrida para realmente chegar ao pódio. Mas a gente prevê um grande desgaste de pneus e não só isso, vai ter que abastecer bastante combustível também entre as duas corridas.”

A Stock Car vai acelerar a partir de sábado e a definição do grid de largada será às 14h15. Já no domingo, a largada para a primeira das duas corridas será às 14h10. O Motorsport.com transmite ao vivo.

Confira o grid de largada para a 9ª etapa em Santa Cruz do Sul, Corrida 1:

1º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min21s769

2º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min21s981

3º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min22s267

4º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min26s849

5º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s049

6º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min22s203

7º - Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min22s526

8º - Andrés Jakos (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min22s222

9º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min22s255

10º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min22s291

11º - Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze) 1min22s732

12º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s832

13º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min23s525

14º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min24s169

15º - César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min22s215

16º - Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min22s224

17º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min22s287

18º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min22s349

19º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s351

20º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min22s404

21º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min22s671

22º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min22s707

23º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min22s707

24º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min22s941

25º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min23s080

26º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min23s247

27º - Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min23s590

28º - Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min24s880

29º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min29s447

30º - Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), excluído

31º - Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), sem tempo

